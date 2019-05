Jorge Barata confirmó el pago de sobornos en el gobierno de Alan García. | Fuente: Foto: Andina

En su segundo día de interrogatorio, el 24 de abril, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, reveló ante los fiscales y procuradores peruanos su estrecha cercanía y amistad con el expresidente Alan García, a quien conoció en el 2006 cuando este era candidato a la Presidencia y con quien compartió varias reuniones de trabajo y hasta una 'feijoada' (plato típico brasilero) en su casa.

En los audios y transcripciones publicadas por el portal de investigación IDL Reporteros se escucha que, ante la pregunta del fiscal José Domingo Pérez, Barata admitió que con el pasar de los años fue construyendo "una relación social" y "bastante cordial y sincera" con Alan García, la cual se fue "haciendo más grande" con el pasar de los años. El exrepresentante de Odebrecht reconoció que con Alejandro Toledo también tuvo una relación "cercana", pero no al mismo nivel que con García.

"Cada relación es siempre diferente, cada uno tiene sus peculiaridades. La relación con el presidente Toledo también fue bastante cercana, pero era completamente distinta. Con el presidente García ha sido una relación mucho más amical", relató al ser consultado sobre su relación con otros expresidente durante los 19 años que trabajó en Perú.

En otro momento el exjefe de Odebrecht en Perú recordó que Alan García lo convocó, junto a otros empresarios, para "hacer viable" la construcción del Gran Teatro de Lima, una obra que su Gobierno no podía ejecutar por no ser "políticamente correcto" debido a que en el Perú existía gran número de casas sin agua ni desagüe. La intención de la empresa, cuenta Barata, era recibir a cambio "el reconocimiento del presidente" para "ayudar a que los proyectos y las obras que teníamos funcionaran de forma fluida".

"Era una obra que el doctor [García] Pérez quería hacer, pero no podía porque era un lugar donde había un montón de casas aún sin agua, sin desagüe, sin nada (…) Entonces esto generaba más temas, más asuntos, más reuniones. Yo iba a Palacio (de Gobierno) con alguna frecuencia, una vez por mes, o tal vez menos", relató Barata ante el fiscal José Domingo Pérez.

Nunca le mencionó los sobornos

Pese a esta estrecha cercanía que dijo tener con Alan García, Jorge Barata confesó que nunca le mencionó sobre los millonarios sobornos que su secretario, Luis Nava, le pedía a cambio de favorecer los proyectos de Odebrecht en el Perú. Esto, según dijo, "porque el propio Nava dijo que no quería que yo hablara del tema".

"Yo no sé si eso lo hacía para proteger al presidente o porque eso era un tema suyo, y que el presidente no sabía (…) Pero por una razón u otra, como las cosas estaban funcionando y los procesos iban caminando y la relación era buena, yo nunca me preocupé de hacer esta pregunta (a Alan García): '¿Usted sabe que Nava me ha pedido dinero?'", señaló

No obstante, Barata señaló que, si bien nunca le habló a García sobre el pago de sobornos a Luis Nava, el expresidente conocía que Odebrecht era una empresa que pagaba sobornos. Acto seguido, señaló que el pago se hacía a Nava por tratarse "del hombre de confianza del presidente" al igual que Yosef Maiman lo fue del expresidente Alejandro Toledo.