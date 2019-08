Víctor Andrés Ponce estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El periodista Víctor Andrés Ponce negó haber recibido dinero de Odebrecht, tal como aseguró Jorge Barata, exsuperintendente de la constructora brasileña en el Perú, a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

En Ampliación de Noticias, el periodista negó conocer a Barata y solo admitió haberse “cruzado” con algún representante de Odebrecht en una reunión social.

“Yo nunca he tenido un trato con la empresa brasileña Odebrecht, nunca he desarrollado ningún servicio, en nada. (...) Si alguien me puede sacar una declaración sobre Odebrecht o algo de mi ejercicio vinculado, que lo haga”, comentó.

Ponce dijo que, si hubiera tenido alguna relación laboral con la empresa, lo diría abiertamente, tal como lo hicieron los también periodistas Rafael 'Chacho' Hidalgo Pérez y Juan Carlos Valdivia Valencia -mencionados por Barata-, quienes reconocieron el pago, pero sostuvieron que desconocían que el dinero provenía de la llamada Caja 2 de la cuestionada empresa.

El periodista dijo que se opuso al acuerdo de colaboración con Odebrecht porque esta le permitía a la constructora “preservar sus activos”. “Yo no he desarrollado eso una vez sino en todos los editoriales de El Montonero (su portal web)”, refirió.

En ese sentido, Ponce emplazó a Barata a demostrar el mencionado pago. “Va a tener que demostrar que hubo una consultoría de mi parte”, refirió.

Al ser consultado por qué Barata lo mencionó en su confesión, culpó al periodista Gustavo Gorriti de haber influenciado en los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela para que, a su vez, conminen a Barata a hacer este tipo de declaración.

“Es obvio que el señor Gorriti desde el principio ha querido eliminar cualquier viso de oposición periodística. (...) Ha comenzado la persecución política de los periodistas y voy a hacer una denuncia internacional”, comentó.

Según el diario El Comercio, Jorge Barata y Ricardo Boleira revelaron las identidades de varios periodistas y analistas políticos a los que se le habría pagado con dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas, la llamada Caja 2.

Entre los mencionados están, aparte de Ponce, los periodistas Rafael 'Chacho' Hidalgo Pérez, Juan Carlos Valdivia Valencia y Arturo Valverde Pastor.