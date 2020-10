Vásquez permaneció detenido preliminarmente siete días por el caso Richard Swing'. | Fuente: @oscarvasquezz

El excoordinador de prensa y Comunicaciones del Despacho Presidencial, Oscar Vásquez, aseguró la noche de este jueves que el Ministerio Público lo incluyó en la investigación por el caso ‘Richard Swing’ para dañar la imagen del presidente de la República, Martín Vizcarra.

En declaraciones a la prensa tras su liberación después de pasar siete días detenido preliminarmente por esta investigación, Vásquez indicó que la Fiscalía faltó a la verdad, debido a que le acusaron de no haber respondido a las citaciones. Sin embargo, dijo que recién el 27 de setiembre fue incluido en la investigación y respondió como corresponde.

“Hoy en la audiencia en la Sala de Apelaciones ha quedado demostrado que me han incluido a último momento, faltando a la verdad, únicamente y exclusivamente para dañar la imagen del presidente Martín Vizcarra, pues el fiscal dijo ante los tres magistrados que yo he sido renuente a las citaciones fiscales, por eso yo respondí y dije que me muestre una sola citación de la Fiscalía ni una cuatro meses de investigación”, dijo.

Sobre ingresos de Cisneros a Palacio de Gobierno

Respecto de su vinculación con el caso ‘Richard Swing’, Vásquez indicó que la Fiscalía lo investiga por el audio en el que coordinaba la respuesta del Ejecutivo por las visitas del cantante Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

Agregó que en uno de esos registros él dijo que se debía negar los ingresos de Cisneros porque no existen, debido a que el cantante solo ingresó dos veces. Vásquez negó tener algún tipo de vinculación con Cisneros y dijo que no lo conocía, por lo que no debería estar vinculado con la investigación.

Además, al ser consultado por el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva por este caso, el exasesor del mandatario manifestó que responderán al pedido “como siempre lo ha hecho”.

NUESTROS PODCASTS:

'Informes RPP': En el siguiente informe conoce cuál será el rol que desempeñará la Fiscalía de la Nación tras la difusión de los audios que vinculan al presidente Martín Vizcarra, con el caso Richard Swing.