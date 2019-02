Pablo Sánchez: Denuncia en mi contra es una venganza de "algunas personas de Fuerza Popular"

Pablo Sánchez en RPP Noticias. | Fuente: RPP

El fiscal supremo Pablo Sánchez, a cargo de la investigación al exmagistrado César Hinostroza, consideró que la denuncia constitucional en su contra aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, de mayoría fujimorista, es una venganza de "algunas personas de Fuerza Popular" que son contrarias a él.

Al ser consultado por Jaime Chincha, conductor de Nada Está Dicho en RPP, si considera esta denuncia como una "venganza política", el fiscal respondió: "Está clarísimo, ¿no?".

"¿De parte de Fuerza Popular?", preguntó luego Chincha. "Si yo ato cabos y escucho a un [ilegible] que viene del seno del partido y dice que soy el enemigo número uno de Fuerza Popular, la conclución es que están contra mí. Yo lo único que hago es cumplir con mi trabajo".

"¿Fuerza Popular está contra usted?", insiste el periodista. "Yo creo que algunas personas de Fuerza Popular", zanjó.

Las medidas solicitadas

La denuncia en su contra es por los presuntos delitos de omisión y demora en actos funcionales por la fuga del detenido exjuez César Hinostroza. Ante ello, el fiscal respondió que se encontraba impedido de solicitar una detención preliminar de acuerdo a ley. La normativa dice que los altos funcionarios cuentan con inmunidad que impide su captura.

"No se puede pedir la detención preliminar mientras [el alto funcionario] se encuentre con la prerrogativa de protección legal. Existe una ley, la ley número 27399, que impide pedir detención a altas autoridades del Estado".

En ese sentido, afirmó que solicitó y le concedieron las medidas de videovigilancia e impedimento de salida para Hinostroza Pariachi, y que la Policía Nacional, a través de la Diviac, era responsable de que se cumplieran.

"Dejé en manos de la Policía el trabajo de videovigilancia e impedimento. Ellos han cumplido con informar sobre la videovigilancia hasta antes de la fuga, pero no me dieron ninguna información sobre alguna acitud sospechosa del ex juez supremo. Yo cumplí mi funcion, entonces no comprendo por qué se abre una investigación en mi contra".

Sánchez también recordó que el Pleno del Congreso inhabilitó a Hinostroza el 4 de octubre, pero que se demoraron en enviar la documentación a la Fiscalía. "Tuvimos que esperar a que llegue el documento [del Congreso] para pedir la detencion preliminar", señaló.



Se entera de fuga de Hinostroza



Sánchez también indicó que se enteró de la fuga de César Hinostroza el 17 de octubre del año pasado, cuando se difundió en medios la noticia de que el exmagistrado se encontraba en España desde el 7 de ese mes.

Según contó, la Diviac le informó hasta el 4 de octubre que "todo estaba normal". "Después no recibí ninguna información hasta que todos nos enteramos que se fugó", aseguró.

Entonces, cuenta, llamó al jefe de la Diviac, Harvey Colchado, para pedir explicaciones y este le dijo que investigarían y le informarían. Luego Colchado le dijo que "habría habido una omisión de los policías a cargo de la videovigilancia".

Ante ello, pidió la detención preliminar. "Eso fue el 17 de octubre, todo está documentado", reiteró.