Patricia Benavides: Delia Espinoza cometió "desobediencia flagrante" al no acatar decisión de la JNJ

Liz Patricia Benavides Vargas, acompañada de su equipo de abogados, ofreció este jueves 26 de junio una conferencia de prensa, donde argumentó sobre la apelación que presentó su defensa legal para revocar su suspensión como fiscal suprema y de la Nación, dispuesta por el Poder Judicial el último miércoles.

Durante esta conferencia, Benavides Vargas indicó que cuando asumió la titularidad del Ministerio Público no quiso atender a ciertos intereses y eso devino en una serie de atropellos a sus derechos, e incluso, argumentó, con acciones inconstitucionales que partieron desde su suspensión como fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación en diciembre de 2023.

"Y al no hacer caso a los intereses ajenos, es que recurren a todo este atropello en contra de mis derechos fundamentales. Primero, suspendiéndome en el cargo en una suspensión exprés de seis días en alguna parte del municipio. Segundo, se ha visto ello y encima con un proceso inconstitucional", declaró.

Por otro lado, Patricia Benavides se ha referido también a Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, señalando que ha cometido "una desobediencia flagrante" al no acatar la decisión de la Junta Nacional de Justicia que dispuso su reposición como titular del Ministerio Público.

Además, también ha puntualizado que incluso en esta petición, que hace la Fiscalía al Poder Judicial para suspenderla del cargo, se refieren a ella como fiscal suprema titular y también como fiscal de la Nación. Esto ha sido considerado por Patricia Benavides como un "contrasentido".

"La señora Espinoza no cumplió con lo señalado en la resolución de la Junta Nacional de Justicia en el cual se me restituía en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Hay una desobediencia flagrante del cumplimiento. ¿Y cómo hace un pedido al Poder Judicial señalando que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación? ¿Qué les parece eso? ¿No les parece que es un contrasentido de primero negar que soy fiscal de la Nación y luego pedir hacer un requerimiento al Poder Judicial señalando que sí lo soy?", zanjó.

Defensa

Por su parte, uno de sus abogados de Benavides Vargas, el doctor Christian Salas, informó exactamente qué es lo que solicitan en esta apelación que ya fue derivada al Poder Judicial.

"Nosotros estamos pidiendo la revocatoria. ¿Qué significa? Que la sala suprema cambie la decisión del doctor Segismundo León Velasco y declare infundado el pedido de suspensión temporal de tránsito. Logrado eso, ¿cuál es el efecto? Que la doctora sea repuesta formalmente como fiscal suprema. ¿Por qué no como fiscal de la Nación? Porque formalmente el plazo de su mandato vence el 1 de julio. A diferencia del otro grupo, nosotros aquí no estamos buscando aferrarnos ni hacer una toma de la fiscalía de la Nación", declaró.

La defensa legal de Patricia Benavides indicó que no se descarta en el futuro tomar alguna acción legal contra el juez Segismundo León Velasco, quien dispuso esta suspensión por 24 meses contra Patricia Benavides. Esto podría devenir una denuncia contra este juez ante la Junta Nacional de Justicia.