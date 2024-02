Rechazan que magistrada Jackeline Tarrillo se abstenga de seguir interviniendo en el caso de Patricia Benavides

Judiciales Rechazan que magistrada Jackeline Tarrillo se abstenga de seguir interviniendo en caso de Patricia Benavides

Patricia Benavides | Fuente: RPP

El juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos rechazó que la magistrada Jackeline Tarrillo decidiera "abstenerse por decoro" de continuar interviniendo en el trámite de una demanda de amparo que presentó la suspendida fiscal Suprema Titular Patricia Benavides contra las investigaciones preliminares y procedimientos administrativos disciplinarios que afronta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El magistrado consideró que la "abstención por decoró" de la jueza Jackeline Tarrillo no se encuentra dentro de ninguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 51 del Código Procesal Procesal Constitucional, que establece las causales en las que un juez deberá abstenerse en un proceso judicial.

Mediante una resolución emitida el último 26 de enero, a la que tuvo acceso RPP, la jueza constitucional Jackeline Tarrillo decidió no seguir interviniendo en este asunto al dar cuenta sobre una serie de acciones que se iniciaron en su contra. Esto a raíz de este caso como un proceso administrativo disciplinario y una investigación preliminar que afronta ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial por supuestamente favorecer a Patricia Benavides al declarar fundada, en dos ocasiones, una medida cautelar que presentó la suspendida magistrada para suspender de manera provisional las investigaciones preliminares que afronta en la Junta Nacional de Justicia.

La jueza Jackeline Tarrillo también recordó que ha sido citada en calidad de testigo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder debido al testimonio del colaborador eficaz Jaime Villanueva, quien fue asesor de Patricia Benavides, sobre un supuesto favorecimiento a la suspendida magistrada y que existe un proceso de habeas corpus que inicio en su contra el abogado Carlos Paredes Flores en favor de la JNJ que se encuentra en vía de apelación.

No obstante, el magistrado Núñez Matos, a cuyo despacho fue remitido dicho proceso de amparo, precisó en una resolución emitida el último nueve de febrero, a la que tuvo acceso RPP, que "el solo hecho del inicio de una investigación de oficio por el órgano contralor (Autoridad Nacional de Control) no constituye un motivo grave o delicado de magnitud tal para que el magistrado se aparte de un proceso judicial".

"De lo contrario tendríamos como premisa válida que una denuncia o queja por su sola presentación o trámite constituiría un mecanismo fácil y de acceso rápido para que la parte procesal que no desee que un magistrado intervenga en su proceso se aparte del mismo", precisó en su resolución el magistrado a cargo del Noveno Juzgado Constitucional de Lima.

El juez constitucional Núñez Matos concluye que "los hechos referidos por la citada magistrada para abstenerse de seguir conociendo el presente proceso no resultan suficientes que puedan incidir en su imparcialidad, más aún, si la norma procesal constitucional por ella referida (artículo 51) no prevé dicho impedimento… Por estas consideraciones no se puede admitir dicha abstención por decoró"

El magistrado determinó "denegar" la abstención de la jueza constitucional Jaqueline Tarrillo Meneses y remitir este asunto en consulta a la Tercera Sala Constitucional de Lima a fin de que "resuelva lo pertinente" en torno a este caso.