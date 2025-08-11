Patricia Benavides solicita a la fiscal de la Nación ser notificada sobre su reincorporación como fiscal suprema

Patricia Benavides también señala que se le debe asignar un despacho.

Patricia Benavides solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se le notifique la resolución de su reincorporación en el cargo de fiscal suprema titular y la asignación del despacho correspondiente.

A través de un escrito dirigido a la titular del Ministerio Público, Benavides Vargas sostuvo que, al existir plazas presupuestadas, se debe proceder con su designación en un despacho fiscal, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Ante la convocatoria para que participe en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos que se desarrollará este martes,12 de agosto, Benavides precisó a Delia Espinoza que aún está pendiente el cumplimiento de sus atribuciones como fiscal de la Nación y que se aprobaron siete plazas de fiscales supremos titulares.

“La no emisión de acto resolutivo de competencia individual por su función de fiscal de la Nación mantendría el estado permanente de desobediencia y rehusamiento de cumplir las decisiones administrativas adoptadas por los órganos jurisdiccionales y administrativos según sus atribuciones establecidas en la Constitución”, precisa Benavides Vargas en su escrito.

“Por tanto, en aras de la prevalencia de la institucionalidad, así como del orden constitucional y legal, solicitó se me notifique con la resolución correspondiente ordenando mi reincorporación como fiscal suprema titular y la asignación del Despacho Fiscal Supremo correspondiente”, concluye el escrito en el que Benavides pide a Delia Espinoza atender a la brevedad lo solicitado.

La cita de la doctora PB a la JFS, no justifica el rehusamiento de cumplir lo resuelto por la JNJ y haber desobedecido a la autoridad.#patriciabenavides #JNJ #congresodelarepublica pic.twitter.com/Ru3ao48Yzy — Juan Mario Peña Flores (@juanpeaflores1) August 12, 2025

Patricia Benavides es citada a sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para este 12 de agosto

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) citó a Patricia Benavides a una sesión extraordinaria convocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la cual tendrá lugar este martes.

A través de un oficio remitido por Evelia Castro, gerente de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Benavides Vargas fue citada en su condición de fiscal suprema titular a asistir a la referida sesión que se realizará a las 9:00 a. m. en la sede principal del Ministerio Público.