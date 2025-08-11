Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Patricia Benavides solicita a la fiscal de la Nación ser notificada sobre su reincorporación como fiscal suprema

De izquierda a derecha. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la doctora Patricia Benavides.
De izquierda a derecha. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la doctora Patricia Benavides. | Fuente: Ministerio Público
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

Patricia Benavides también señala que se le debe asignar un despacho.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricia Benavides solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se le notifique la resolución de su reincorporación en el cargo de fiscal suprema titular y la asignación del despacho correspondiente.

A través de un escrito dirigido a la titular del Ministerio Público, Benavides Vargas sostuvo que, al existir plazas presupuestadas, se debe proceder con su designación en un despacho fiscal, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Ante la convocatoria para que participe en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos que se desarrollará este martes,12 de agosto, Benavides precisó a Delia Espinoza que aún está pendiente el cumplimiento de sus atribuciones como fiscal de la Nación y que se aprobaron siete plazas de fiscales supremos titulares.

“La no emisión de acto resolutivo de competencia individual por su función de fiscal de la Nación mantendría el estado permanente de desobediencia y rehusamiento de cumplir las decisiones administrativas adoptadas por los órganos jurisdiccionales y administrativos según sus atribuciones establecidas en la Constitución”, precisa Benavides Vargas en su escrito.

“Por tanto, en aras de la prevalencia de la institucionalidad, así como del orden constitucional y legal, solicitó se me notifique con la resolución correspondiente ordenando mi reincorporación como fiscal suprema titular y la asignación del Despacho Fiscal Supremo correspondiente”, concluye el escrito en el que Benavides pide a Delia Espinoza atender a la brevedad lo solicitado.

Patricia Benavides es citada a sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para este 12 de agosto

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) citó a Patricia Benavides a una sesión extraordinaria convocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la cual tendrá lugar este martes.  

A través de un oficio remitido por Evelia Castro, gerente de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Benavides Vargas fue citada en su condición de fiscal suprema titular a asistir a la referida sesión que se realizará a las 9:00 a. m. en la sede principal del Ministerio Público.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Patricia Benavides Delia Espinoza Ministerio Público Fiscalía de la Nación

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA