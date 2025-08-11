Últimas Noticias
Patricia Benavides es citada a sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para este 12 de agosto

Junta de Fiscales Supremos cita a Patricia Benavides
Junta de Fiscales Supremos cita a Patricia Benavides | Fuente: Andina
Luis Felipe Rodriguez Jimenez

por Luis Felipe Rodriguez Jimenez

·

La Junta de Fiscales Supremos remitió un oficio a Patricia Benavides citándola a una sesión extraordinaria convocada por Delia Espinoza para mañana a las 9 a.m., en la sede principal del Ministerio Público.

Judiciales
00:00 · 00:49

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) citó a Patricia Benavides a una sesión extraordinaria convocada por la fiscal de la nación Delia Espinoza, la cual tendrá lugar mañana, 12 de agosto. 

Noticia en desarrollo. 

Patricia Benavides Junta de Fiscales Supremos Ministerio Público Delia Espinoza

