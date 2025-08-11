Patricia Benavides es citada a sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para este 12 de agosto

La Junta de Fiscales Supremos remitió un oficio a Patricia Benavides citándola a una sesión extraordinaria convocada por Delia Espinoza para mañana a las 9 a.m., en la sede principal del Ministerio Público.
La Junta de Fiscales Supremos (JFS) citó a Patricia Benavides a una sesión extraordinaria convocada por la fiscal de la nación Delia Espinoza, la cual tendrá lugar mañana, 12 de agosto.
Noticia en desarrollo.