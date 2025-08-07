JNJ pide a Delia Espinoza reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema titular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, exhortando la inmediata reincorporación de Patricia Benavides en su cargo como fiscal suprema titular.

De acuerdo con el documento, que lleva la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos, esta medida busca solucionar lo que consideró como una "lamentable situación de inseguridad jurídica".

Este llamado a la acción es una respuesta a un pedido de aclaración presentado por Espinoza, reafirmando la posición de la Junta sobre su decisión inicial.

"Exhortamos a cumplir en el día con la reincorporación dispuesta, a efectos de no seguir generando una lamentable situación de inseguridad jurídica", se puede leer en el oficio.

"Exhortamos a cumplir en el día con la reincorporación dispuesta", dice el oficio | Fuente: RPP

Benavides pidió que se curse de manera inmediata la citación para su reincorporación

Horas antes, Patricia Benavides emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que exige que la Fiscalía de la Nación le envíe una citación para su reincorporación al cargo.

"Enterada por los medios de comunicación, de que la Junta Nacional de Justicia ha absuelto las consultas formuladas por la Fiscal de la Nación, a fin de expeditar la ejecución de su decisión de restituirme en el cargo y las funciones de Fiscal Suprema, corresponde que se me curse de forma inmediata la citación respectiva (por parte de la Fiscalía de la Nación) para mi reincorporación, conforme lo disponen la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia", señala el comunicado.

El oficio lo hizo público Jorge del Castillo, abogado de Benavides, quien argumentó que la decisión de la JNJ —que restituye su título y habilita su retorno— debe activarse de manera inmediata.