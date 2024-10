Corte Suprema volvió a rechazar pedido de Pedro Castillo para que se archive proceso en su contra por fallido golpe de Estado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema volvió a rechazar el pedido del expresidente Pedro Castillo para que se archive el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y se ordene su reposición en su cargo de jefe del Estado.



El tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación que presentó el exmandatario para que se revoque la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 2 de febrero, en la que declaró "improcedente" una tutela de derechos en la que hacia estos pedidos.



La defensa legal del exjefe del Estado sostiene que la resolución emitida por Checkley Soria vulnera las garantías de defensa, tutela jurisdiccional, debido proceso y debida motivación, ya que cuando su patrocinado fue detenido tras su fallido golpe de Estado, el coronel PNP Ramos Gómez, no comunicó a su defendido los hechos materia de la detención, por lo que debe reestablecerse el "status quo" y dictarse medidas de corrección y protección, así como el sobreseimiento o archivo de la causa.



No obstante, la sala presida por el juez supremo César San Martin precisó que dicho recurso es una reiteración de anteriores planteamientos de la defensa legal del exmandatario, la detención del recurrente fue materia de varios pronunciamientos de este tribunal y nada cambió desde entonces, porque no constan argumentos novedosos sustentados en hechos o pruebas distintas de las de las anteriormente apreciadas, y remarcó que no es compatible con el principio de buena fe procesal reiterar pedidos ya desestimados



Pedido fiscal

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y de la sociedad a raíz del fallido golpe de estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022.



El proceso penal que afronta el exmandatario sobre este caso está ahora en la etapa intermedia o de control de esta acusación fiscal como acto previo para ingresar a la fase de juicio oral.

El expresidente Pedro Castillo se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.