"Han perjudicado mi vida": el chofer de Pedro Pablo Kuczynski dice que denuncia de Fiscalía lo ha dejado sin trabajo

Judiciales José Luis Bernaola: "me han perjudicado mi vida"

José Luis Bernaola recibía transferencias de Pedro Pablo Kuczynski desde EE.UU. para hacer gastos domésticos en Lima. Para la Fiscalía el dinero provenía de la empresa Odebrecht. | Fuente: RPP

José Luis Bernaola, chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, señaló que la denuncia de la Fiscalía por presuntamente haber integrado una organización criminal, como parte del caso Odebrecht, lo ha dejado sin un trabajo estable.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, José Luis Bernaola recordó que lo intervinieron en abril del 2019 acusado del delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal. Esto porque recibió en sus cuentas bancarias transferencias de su jefe de entonces, Pedro Pablo Kuczynski para gastos domésticos.

"Trabajo desde el año 1991 con el doctor Kuczynski hasta el 2019. De ahí me han perjudicado mi vida. No tengo trabajo. Trabajo eventualmente con amigos que me conocen y conocen al doctor y que saben que trabajo con él. Me llaman para darles un servicio de manejar porque lamentablemente es lo único que puedo hacer ahora", expresó.

José Luis Bernaola aclaró que además de ser chofer particular de Pedro Pablo Kuczynski cumplía otro tipo de labores. Sin embargo, lamentó que la fiscal afirmara que como conductor esa no era su labor y que solamente se limitara a manejar.

"Era su chofer que lo movilizaba, movilizaba a la familia. Cumplía el rol de comprar la comida para los animalitos. Un tiempo estuvimos pagando en Cieneguilla al personal porque enviamos los sobres. Pagaba veterinarios, periódico, gasfitería, la electricidad, los señores que venían a hacer los trabajos. Inclusive a los médicos. Inclusive acá tengo una hoja de lo que hacía mi liquidación mensualmente a la señora Jesús, la secretaría del doctor, le entregaba yo con todas las boletas y todo eso. Tenía que rendirle cuenta a ella porque yo manejaba una caja chica. Yo tenía que rendirle cuenta mensualmente a ella de todos los gastos que había", dijo.

"Él no recibe dinero de Odebrecht"

Su abogada, Gisella Ruiz consideró que el caso de Bernaola es "inaudito", ya que la Fiscalía afirma que el chofer de Pedro Pablo Kuczynski tenía "pleno y absoluto conocimiento" que el dinero provenía de la empresa Odebrecht.

"¿Cómo el señor Bernaola podría tener conocimiento de dónde venía ese dinero si él no recibe dinero de Odebrecht? Pero, además, claro, la cuenta de la que provino el depósito era de su empleador directamente", indicó.

Gisella Ruiz informó que el caso venía de un control de acusación por muchos meses y ahora se encuentra en acusación sustancial donde se ven temas de fondo. Además, denunció que la Fiscalía ha puesto un caso laboral en medio de un control de acusación.

"Consideramos que por lo menos respecto el señor Bernaola sí debería haber una esperanza de que salga de esta acusación porque realmente su comportamiento ha sido un rol neutral. Él no se ha excedido y lo que es inaudito realmente es que la Fiscalía ha tratado de poner un caso laboral en medio de un control de acusación. Ahora la Fiscalía lo único en que se centra en cuestionar y las audiencias están colgadas es de que el señor Bernaola era chofer y, por ende, realizar gastos domésticos y ha sido autor de lavado porque ha infringido su labor porque se ha extralimitado", manifestó.

Para la abogada si Jose Luis Bernaola es excluido de la acusación de ser parte de organización criminal, entonces "se debilitaría el caso muchísimo" porque no se completaría el número mínimo.