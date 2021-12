Pedro Castillo no autorizó el ingreso de fiscales | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo en los cuatro procesos por los cuales se le ha iniciado una investigación preliminar, aseguró que en la reciente diligencia en Palacio de Gobierno, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina solicitó que "voluntariamente" se le entregue las imágenes de las cámaras y otros materiales.

"No era un mandato judicial, era una disposición donde no aparece el nombre del presidente y de ninguna persona que trabajaba en Palacio. Se le dio toda la información de las cámaras, toda la información de las agendas, se le ha dado toda la información que ha pedido y señalado en su disposición. Se ha dado cumplimiento a lo que el fiscal ha pedido", indicó.

"El problema ha surgido, el señor presidente, supuestamente era emplazado en su oficina, y él tiene derecho a que un abogado defensor esté presente en la diligencia. Yo me apersoné con el fiscal, me presenté, y el fiscal me levantó un acto y me dijo que yo no podía intervenir y el presidente no podía tener defensa porque él no estaba procesado", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Pachas Palacios calificó de "completamente falso" que Pedro Castillo haya pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que reitre al fiscal encargado de esta diligencia; no obstante, precisó que esto fue solicitado ante la fiscal provincial Norah Córdova.

El abogado de Pedro Castillo también insistió en que la diligencia llevada a cabo el pasado 20 de diciembre "era una disposición" en la que la información que fue pedida por el fiscal a cargo fue entregada "voluntariamente". Asimismo, precisó que en el caso PetroPerú "no tiene el nivel de testigo, de imputado ni ninguna intervención".

Para el asesor legal , "no es correcto" lo que indica el acta fiscal respecto a que el mandatario no autorizó el ingreso a la Oficina de Secretaría del Despacho Presidencial al personal del Ministerio Público que acudió a Palacio de Gobierno como parte de las diligencias tras la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú.

"Eso no es cierto. El señor presidente, al tener un abogado que era yo, debió haberse puesto y consignar en el acta lo que nosotros teníamos que señalar. En primer lugar, que el presidente no estaba en ese lugar, que él no había autorizado nada de ello y que no se le pone en el acta porque yo que soy el abogado no me lo permitieron ejercer", apuntó.

Presidencia desmiente acta fiscal

La Presidencia de la República negó que el presidente Pedro Castillo haya ha dispuesto que representantes de la fiscalía no realicen diligencias en ambientes de Palacio de Gobierno, durante el procedimiento realizado por el Ministerio Público el lunes en la casa de gobierno.

"El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, tras cumplir una recargada agenda de trabajo y tomar conocimiento de la presencia de los representantes del Ministerio Público en la sede del Ejecutivo, dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura", dice el comunicado de Palacio.

Enseguida agrega que, en ningún momento el jefe de Estado "ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes" de la casa de Pizarro.

Presidencia señala que en el marco del respeto a las facultades de los órganos de administración de justicia y la política de transparencia, "el Ejecutivo reitera su total disposición para seguir colaborando con las indagaciones que realiza el Ministerio Público.

Según el acta fiscal, al que tuvo acceso RPP, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina le pidió al encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio, Julio Ernesto Salas Becerra, que se comunique con Carlos Ernesto Jaico Carranza, secretario general de Palacio, para que se disponga el acceso al recinto a fin de requerir la exhibición voluntaria de documentos.



"Es así que el señor Julio Ernesto Salas Becerra refiere que el secretario general Carlos Ernesto Jaico Carranza le informa que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la Oficina de Secretaría del Despacho de la Presidencia", dice el texto.

