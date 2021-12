Equipo de fiscales ingresó nuevamente a Palacio de Gobierno | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo, negó que el jefe del Estado y su entorno estén limitando la entrega de información al fiscal que investiga las presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú.

"Han pedido exhibición de los videos y las agendas, ya se les ha entregado. Toda la información la tiene la fiscal, faltan los nombres de las secretarias, un rol que el día de hoy está corriéndose a recursos humanos. Se le ha dado la información que por ley corresponde y se ha dado todas las facilidades y todos los documentos públicos se les ha brindado", señaló.

"El presidente está llano a dar toda la información, toda la documentación y acceder a que estos hechos se esclarezcan. Dejo constancia de que el presidente es inocente de todos los cargos de Petroperú, en el caso de los ascensos, y estamos dispuesto a probarlo y nos sometemos a la investigación", agregó.

Más temprano un equipo de fiscales ingresó a Palacio de Gobierno para realizar diversas diligencias relacionadas a la investigación iniciada por las presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú, ganada por Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, quien dos semanas antes de la buena pro se reunió con Castillo.

Los representantes del Ministerio Público, encabezados por los fiscales Clarita Baca y Reynaldo Abanto, entraron a la sede del Ejecutivo minutos antes del mediodía y hasta el cierre de esta nota continúan realizando diligencias no especificadas.

Según la fiscal anticorrupción Norah Córdova, esta diligencia tiene el mismo propósito que la que se realizó el día lunes, pero que fue frustrada debido a que el jefe del Estado no autorizó el ingreso de los representantes del Ministerio Público a la Oficina de Secretaría del Despacho Presidencial, según consta en el acta levantada, a la que tuvo acceso RPP Noticias.

Esta diligencia se realiza un día después de que el presidente Pedro Castillo dispusiera que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura. Cabe mencionar que el Ejecutivo ha remarcado su total disposición para seguir colaborando con las indagaciones que realiza el Ministerio Público.

El lunes pasado, según la citada acta fiscal, Pedro Castillo no autorizó el ingreso a la Oficina de Secretaría del Despacho Presidencial al personal del Ministerio Público que acudió a Palacio de Gobierno como parte de las diligencias tras la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú ganada por Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, quien se había reunido con el jefe de Estado.

De acuerdo con el documento, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina le pidió al encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio, Julio Ernesto Salas Becerra, que se comunique con Carlos Jaico, secretario general de Palacio, para que se disponga el acceso al recinto a fin de requerir la exhibición voluntaria de documentos.

Presidente entregó "voluntariamente" información

Esta mañana, el abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo en los cuatro procesos por los cuales se le ha iniciado una investigación preliminar, aseguró que en la reciente diligencia en Palacio de Gobierno, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina solicitó que "voluntariamente" se le entregue las imágenes de las cámaras y otros materiales.

"No era un mandato judicial, era una disposición donde no aparece el nombre del presidente y de ninguna persona que trabajaba en Palacio. Se le dio toda la información de las cámaras, toda la información de las agendas, se le ha dado toda la información que ha pedido y señalado en su disposición. Se ha dado cumplimiento a lo que el fiscal ha pedido", indicó.

"El problema ha surgido, el señor presidente, supuestamente era emplazado en su oficina, y él tiene derecho a que un abogado defensor esté presente en la diligencia. Yo me apersoné con el fiscal, me presenté, y el fiscal me levantó un acto y me dijo que yo no podía intervenir y el presidente no podía tener defensa porque él no estaba procesado", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Pachas Palacios calificó de "completamente falso" que Pedro Castillo haya pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que reitre al fiscal encargado de esta diligencia; no obstante, precisó que esto fue solicitado ante la fiscal provincial Norah Córdova.

