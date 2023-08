Jefe del INPE afirma que Poder Judicial no notificó a quiénes restringir visitas a Pedro Castillo en el penal

Judiciales Jefe del INPE afirma que Poder Judicial no notificó a quienes restringir visitas a Pedro Castillo

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Javier Llaque afirmó este miércoles que el Poder Judicial no notificó en su momento todas las restricciones para Pedro Castillo en el penal de Barbadillo en Ate, donde cumple prisión preventiva, luego de que el último domingo un reportaje revelara que el expresidente recibió visitas de otros investigados por presunta corrupción durante su gobierno.

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, el funcionario se refirió al caso de Henry Shimabukuro, ex asesor de Castillo investigado por presunto delito de organización criminal en el caso ‘Gabinete en la sombra’ y uno de los visitantes del exmandatario.

"La persona que ha mencionado (Henry Shimabukuro) no ingresa desde el 4 de julio, que recibimos la comunicación en la que se disponía la restricción de este ingreso", afirmó.

"Luego se ha hecho público este fin de semana en un reportaje de otro visitantes que tambien estaban impedidos de ingresar, pero al INPE jamás el Poder Judicial le notificó de esta decisión", agregó.



Llaque sostuvo que Castillo, en su calidad de expresidente, "tiene un proceso a parte de los visitantes" y cuando se dispuso su prisión preventiva solo se establecía impedimento de visita para Aníbal Torres, el expresidente del Consejo de Ministros coprocesado con el exmandatario por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

"Sobre el resto no tomamos conocimiento, porque no están en su mismo expediente. Están en otro, reitero, por jerarquía, el expresidente tiene un tipo de proceso. Entonces ese proceso común no nos fue notificado", explicó.

"Toda comunicación tiene que ser oficial, tiene que ser expresa y eso es lo único que invocamos, que si se trata de temas tan delicados no es complicado que nos avisen, cosa que tomamos las medidas de inmediato"

El jefe del INPE recordó que la visita a encarcelados es un derecho y este solo puede ser restringido por decisión judicial.

"Nosotros no podemos restringir si no conociamos [...] Reitero, el INPE no recibió de parte del organo jurisdiccional la resolución que así lo disponía", enfatizó.

Llaque aseguró que, así como en el caso de Shimabukuro, el INPE dispuso desde inicios de julio la prohibición de visitas de Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, tras indagar "de motu propio" la situación de ambos ante el Poder Judicial.

"Toda comunicación tiene que ser oficial, tiene que ser expresa y eso es lo único que invocamos, que si se trata de temas tan delicados no es complicado que nos avisen, cosa que tomamos las medidas de inmediato", comentó.

Los visitantes de Pedro Castillo

Un reportaje emitido el domingo 13 de agosto en Cuarto Poder, difundió imágenes que captaron a Shimabukuro trasladando en su vehículo a la congresista y exministra de Cultura, Silvana Robles, en una visita a Pedro Castillo en el penal de la Diroes.

Tras ser consultada sobre el hecho, la parlamentaria manifestó que le pidieron visitar a Castillo Terrones por un tema de salud y que inicialmente desconocía que el chofer del auto era Henry Shimabukuro, a quien luego identificó durante la ruta al penal

Sin embargo, el exasesor brindó otra versión y afirmó que se encontró de manera fortuita con la congresista en la puerta del penal Barbadillo. Asimismo, admitió que por un "tema humanitario" visita habitualmente a Pedro Castillo. "Le llevo unos libros, lo visito, cómo está de salud, si tiene problemas internamente", detalló.

Gian Marco Castillo Gómez, investigado por presunta colusión y organización criminal en el caso Puente Tarata III, también aparece entre los visitantes de Castillo. Este sobrino del expresidente lleva su proceso en libertad bajo algunas restricciones como no comunicarse con sus coinvestigados, entre ellos su tío.

Horas después de la emisión del reportaje, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicó que Gian Marco Castillo Terrones, Cledin Vásquez Castillo, Gloria Castillo Terrones, María Castillo Terrones, Irma Castillo Terrones y Violeta Romero Adama, no tienen restricción alguna de ingresar al recinto donde está recluido el exmandatario Pedro Castillo.