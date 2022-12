Pedro Castillo se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre | Fuente: Captura de video

El expresidente Pedro Castillo aseveró este miércoles que su prisión preventiva es injusta, "una venganza política", y pidió su libertad durante la audiencia de apelación que solicitó su defensa contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de arresto por intentar disolver el Congreso. El vacado exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.



"Pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política", expresó durante la audiencia.



Pedro Castillo permanece arrestado desde el 7 de diciembre, cuando fue detenido tras anunciar en un discurso la disolución del Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, nunca tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas



El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó el pasado 15 de diciembre la prisión preventiva contra Castillo tras señalar que había encontrado "fundados elementos de convicción" de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.



El expresidente afirmó que "jamás" ha cometido un delito de rebelión, que no se ha levantado en armas y que tampoco ha llamado a levantarse en armas a nadie.



"Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno", señaló respecto a las 28 víctimas que han fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas.



En dichas protestas los manifestantes tienen distintos reclamos que incluyen la liberación del exmandatario, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.



"Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi Gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) y otras artimañas", consideró.



También dijo que hasta la fecha está incomunicado y que no ha tenido acceso telefónico para llamar a su familia y solicitó que se le da la oportunidad de poder hablar con sus padres y familia.

CIDH se reunió con Pedro Castillo

El equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió el pasado jueves con el vacado expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate, por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Esta reunión se da en el marco de la visita técnica de dicho organismo en medio de la crisis social y política que vive el país.