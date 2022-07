Pese a que en enero, el Presidente negó haberse reunido con Abudayeh, el empresario confirmó a la Fiscalía su reunión con Castillo | Fuente: Presidencia del Perú

El programa Cuarto Poder, en un reportaje emitido el domingo, reveló el testimonio ante la Fiscalía del empresario Samir Abudayeh, fundador de la empresa comercializadora de biodiésel Heaven Petroleum, quien afirmó el pasado 10 de junio que se reunió en dos ocasiones con el Presidente de la República el 15 y el 18 de octubre del 2021.

Sin embargo, en enero de este año, el jefe de Estado dijo nunca haberse reunido con Abudayeh y negó siquiera conocerlo.

Contradicciones

Según el testimonio del empresario, las dos reuniones se realizaron en Palacio de Gobierno y, desde la primera, el Presidente lo trató de "amigo".

"Cuando entré a la oficina del presidente Pedro Castillo, él estaba parado con su sombrero y me saluda dándome la mano y me dijo, bienvenido amigo, (...) me interesa mucho este tema, sobre todo las luchas contra las drogas y el sembrío de la palma", refiere el testimonio de Abudayeh.

Además, según su versión, el mandatario le preguntó si podían reunirse al día siguiente, a lo que él respondió "claro Presidente".

Esa nueva reunión se habría concretado 3 días después. En este nuevo encuentro, Abudayeh habría llegado acompañado por Gregorio Sáez Moya, un promotor de la producción y consumo de aceite de palma quien luego fue contratado por Petroperú para "brindar soporte a la Gerencia de Cadena de Suministro”.

Sin embargo, en enero de este año, en una entrevista periodística, el Presidente negó haber hablado con Abudayeh y dijo que en Palacio "no se tratan temas de licitaciones".

"No sé quién lo atendió, en que momento ingresó, no sé si tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor. (...) Aquí hay diferentes despachos, diferentes espacios, y hay una comisión que los atiende y cuando termina la comisión, en un momento protocolar, voy y los saludo; pero personalmente nunca hable con él (...), acá (en Palacio de Gobierno) no se tratan los temas de licitaciones", señaló en esa ocasión.

Según la hipótesis de la Fiscalía, en el segundo encuentro entre Abudayeh y el Presidente se habría dado la concertación para favorecer a Heaven Petroleum en un contrato de S/ 74 millones para vender biodiésel a Petroperú, el cual se concretó unas semanas después de las reuniones.

Vale decir que dicho contrato fue anulado tras conocerse estos hechos por medios periodísticos.

Nueva investigación

Por este caso, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió iniciar investigación preliminar contra el jefe de Estado, el último viernes, por los presuntos delitos de tráfico de influencias. De esta manera, Benavides dejó sin efecto la disposición que suspendía el inicio de una investigación preliminar por este caso contra el Presidente, hasta la culminación de su mandato.

Con este nuevo proceso, el presidente Castillo suma 5 investigaciones por parte del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción durante su gestión gubernamental.