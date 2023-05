Pedro Castillo solicitó que Fiscalía archive investigación preparatoria por fallido golpe de estado

Judiciales Pedro Castillo intentó un golpe de estado el pasado 7 de diciembre

El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Corte Suprema que ordene archivar la investigación preparatoria que se le sigue en el Ministerio Público por el fallido golpe de estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre.

La defensa legal del exmandatario señaló que la acción realizada en aquel episodio "no constituye delito".

Al respecto, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el próximo martes, 23 de mayo, la audiencia virtual en la que evaluará dicho requerimiento con la participación de las partes involucradas, con el objetivo de emitir una decisión al respecto.

Recurso de excepción

A través de su defensa legal, Castillo Terrones presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción en el que sostiene que el hecho que se le imputa "no constituye delito o no tiene connotación penal", por lo que se debe disponer el archivo definitivo de la causa.

Vale resaltar que, días atrás, el expresidente presentó un recurso de tutela de derechos por medio del cual solicitó al juez Checkley Soria que ordene archivar el delito de rebelión que se le imputa en este caso.

Esto, bajo el argumento de que la Fiscalía no cumplió con establecer la imputación concreta en su contra respecto a este cargo.

Cabe anotar que el exjefe de estado, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el Penal de Barbadillo, en Ate, es investigado, alternativamente, por los presuntos delitos de conspiración para rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública a raíz de este caso.

Asimismo, al expresidente Castillo se le impuso 36 meses de presión preparatoria como parte de la investigación que se le sigue por el caso acumulado “Puente Tarata – PetroPerú”.

Niega haber cometido delitos

El pasado 11 de mayo, el expresidente volvió a negar que cometió delito de rebelión y conspiración en su intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Durante la audiencia de tutela de derecho por el caso de rebelión, aseguró que no se levantó en armas porque, ni siquiera, tenía "un cortador de uñas".

"Mi persona tiene derecho a conocer cuál es la imputación específica que me hace el Ministerio Público, señor magistrado. Yo no cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración. Entiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordine con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas", indicó Castillo.

La defensa del expresidente pide -a través de la tutela de derechos- que la Fiscalía de la Nación especifique los hechos que le imputan a Pedro Castillo para que sea procesado por el delito de rebelión o conspiración. De esta manera, se podría archivar si no se comprueba el delito.

La intervención de Castillo se realizó de manera virtual desde el Penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva por las investigaciones que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.