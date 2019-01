Pedro Chávarry: "La historia de 'Los Cuellos Blancos' la han creado, es algo ficticio"

Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, en entrevista con RPP. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal supremo Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, calificó como "algo ficticio" a la investigación del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', organización criminal a la que se le imputan delitos de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, entre otros.

"La historia de 'Los Cuellos Blancos' la han creado, es algo ficticio, porque han mezclado actos ilícitos, delictivos, y quizás graves del Callao, con grupos de jueces y fiscales supremos, que cada uno responderá por sus actos", señaló en entrevista con RPP Noticias.

"Esto de 'Los Cuellos Blancos' es un libreto mal escrito", insistió tras cuestionar que en esta investigación se haya vinculado a una organización criminal con autoridades judiciales entre las cuales él está incluido por su cercanía con el destituido juez supremo César Hinostroza.

"No he tenido ninguna vinculación con ellos, nunca se me ha citado ni como testigo ni como investigado pero siempre en todos los lugares me hacen mención de 'Los Cuellos Blancos', lo cual yo discrepo, condeno, y en mi caso considero que no sé de dónde viene", agregó.



Tras precisar que no participa en la investigación del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', Chávarry reconoció que, si bien inicialmente negó el almuerzo con Hinostroza, luego se rectificó y aclaró que el encuentro "no tuvo ninguna naturaleza delictiva".

"Si yo no tengo responsabilidad, si considero que los hechos por los cuales se me denuncia no tienen asidero legal, por qué voy a renunciar. Sería fácil que a cualquiera le imputen un hecho y tenga que dar un paso al costado", señaló.