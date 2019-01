Pedro Chávarry: "Ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación"

Pedro Chávarry, fiscal de la Nación. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, señaló que se mantiene al frente del Ministerio Público pese a los pedidos para que renuncie al cargo. Sin embargo, señaló que esta decisión está en manos de la Junta de Fiscales Supremos o del Congreso de la República que tendrá que evaluar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para declarar en emergencia a la Fiscalía.

"Ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación, entonces aquí vamos a tomar las decisiones más claras", indicó. Sobre las marchas, opinó que "muchos de ellos están siendo utilizados. Yo no me dejo impresionar por esas situaciones porque la verdad es una sola: la realidad me va a obligar a mí a tomar las decisiones más sanas para mi institución y el Perú".

En entrevista con BluRadio de Colombia, el fiscal de la Nación se mostró en desacuerdo con el mencionado proyecto presentado por el presidente Martín Vizcarra y lo acusó de tener como único objetivo removerlo del cargo para resguardar los intereses de "grupos" vinculados con actos de corrupción.

"Las personas no somos imprescindibles. Yo únicamente acato la ley, no tengo una fijación en el cargo que tengo. Lo que disponga la Junta de Fiscales o el Congreso, deberé asumir esa decisión. Este proyecto de ley tiene nombre propio que es intervención al Ministerio Público para cautelar intereses de grupos vinculados a la gran mafia de la corrupción. Eso preocupa a muchos políticos y debe ser el factor principal para apartarme del cargo", insistió.