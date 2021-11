Bruno Pacheco fue secretario general de Palacio. | Fuente: Andina

El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco podría ser investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que se le encontrara 20 mil dólares guardados en su despacho. En conversación con RPP Noticias, dijo que el hallazgo de esta cantidad de dinero en efectivo es “una bandera roja” para un posible caso de lavado de activos.

“En particular se abren dos vías de investigación. El de enriquecimiento ilícito de funcionario, que tiene pena de 15 años de cárcel y sanciona al funcionario que tiene una riqueza que no puede justificar. Si el señor Pacheco dice que eso viene de sus ahorros, que lo pruebe, ¿por qué no lo tiene bancarizado? ¿pagó los impuestos? ¿los sacó del banco? ¿en qué fecha?”, dijo el penalista.



En esa línea, consideró que esta explicación del origen del dinero “va perdiendo fuerza y va creciendo el valor probatorio de una hipótesis de que podría venir de un acto de corrupción”. De acuerdo a Caro, si no se prueba el delito de soborno, se podría investigar por enriquecimiento ilícito sumado a un cargo de lavado de activos.

Caso Pacheco

Asimismo, dijo que es Bruno Pacheco quien tiene “la carga de la prueba”. “La pelota está en su cancha, tendrá que probar si [el dinero] vine de un préstamo, a quién cambió, cuál fue la comisión. Creo que esta versión inverosímil la ha soltado en ese momento”, dijo.



El abogado consideró que, si Pacheco tiene una buena defensa, podría evaluar una “colaboración eficaz”.



Asimismo, evaluó que no entregar un celular de trabajo podría considerar un “entorpecimiento a la acción de la justicia”. “Es un bien del Estado, eso equivale a un entorpecimiento de las actividades probatorios de la Fiscalía”.



