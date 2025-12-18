PJ admitió a trámite la apelación de Ciro Castillo para anular orden de detención preliminar por 15 días

Según la investigación fiscal, el suspendido gobernador del Callao habría encabezado una presunta organización criminal que habría causado a la gobernación un perjuicio de más de 1 millón de soles.

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, para dejar sin efecto la orden de detención preliminar por 15 días que se dictó en su contra por el caso ‘Los Socios del Callao’.

El juez Edie Solorzano resolvió conceder el recurso, interpuesto por la defensa legal Castillo-Rojo Salas el 15 de diciembre pasada, al determinar que cumple los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitido.

La suspendida autoridad regional, quien se encuentra en condición de no habido, busca que la instancia superior anule el extremo de la resolución que dictó dicho magistrado el último 9 de diciembre, en que la ordenó su detención preliminar por 15 días a pedido de la Fiscalía.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao tiene a su cargo la investigación preliminar que se le sigue a Ciro Castillo junto a otras personas, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en perjuicio del Estado.

El magistrado Solorzano también resolvió conceder los recursos de apelación presentados por los abogados de Hiromi Zúñiga, Jimmy Whu, Rafael Moscaiza, quienes también están en condición de ‘no habidos’; así como de los detenidos Luis Blanco y Wilmer Meza.

El citado juez dispuso remitir estos recursos de apelación a la Sala Penal de Apelaciones del Callao, instancia que, si los admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas.

Según la hipótesis fiscal, Ciro Castillo habría encabezado, junto a dos funcionarios nombrados en su gestión, una presunta organización criminal que habría operado evitando los procesos de selección y dirigiendo más de 60 contrataciones públicas en dicha gobernatura y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) del Callao, causando un perjuicio económico al Estado de S/ 1 millón 461 mil 121.10.