Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Abogado de Ciro Castillo niega que su cliente haya viajado al extranjero: “Tiene que estar en el Perú”

Humberto Abanto rechazó las imputaciones de la Fiscalía contra Ciro Castillo Rojo.
Humberto Abanto rechazó las imputaciones de la Fiscalía contra Ciro Castillo Rojo. | Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En diálogo con RPP, Humberto Abanto rechazó las imputaciones contra Ciro Castillo Rojo asegurando que “hay varias inconsistencias” en la resolución de la Fiscalía. “No es un proceso justo”, señaló.

Ciro Castillo Rojo continúa no habido luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) allanara su vivienda y más de 20 inmuebles como parte de la investigación del Ministerio Público contra la presunta organización criminal ‘Los socios del Callao’.

El suspendido gobernador regional del Callao cuenta, además, con una detención preliminar de 15 días por, presuntamente, liderar dicha agrupación. Sin embargo, se encuentra desaparecido desde hace cuatro días, luego de ser visto en una actividad pública, según informó el general PNP Luis Alberto Lira Limo, director de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR).

Ahora, su abogado, Humberto Abanto, aseguró durante una entrevista en Las cosas como son de RPP que su patrocinado no ha viajado al extranjero, aunque no dio detalles sobre su paradero. “Sí (está en el país). Tiene que estar en el Perú”, afirmó.

En ese sentido, explicó que Ciro Castillo no se encontraba en su domicilio durante el allanamiento al estar delicado de salud. “Dos días antes, él ingresa a una clínica por un problema que tiene de una artrosis deformante. Ya comienzan las especulaciones porque hay esta coincidencia”, mencionó.

En otro momento, denunció que un general de la PNP insinura que Ciro Castillo habría sido informado previamente sobre el allanamiento.

“Fue el general Luna quien deslizó esa información. Yo me pregunto si el general ya mandó alguna denuncia a Inspectoría de la Policía. Lo que implica una ilegalidad ya que no puede imputar algo ilegal sin una prueba en la mano”, recalcó.

Ciro Castillo es señalado por presuntamente liderar una organización criminal.
Ciro Castillo es señalado por presuntamente liderar una organización criminal. | Fuente: Andina

Abogado considera que Fiscalía presentó “varias inconsistencias” contra Ciro Castillo

Por otro lado, Humberto Abanto sostuvo que la Fiscalía no presentó “datos objetivos” que respalden las conclusiones de la resolución de acusación contra Ciro Castillo, y que el fiscal se limita a argumentar que su defendido sería jefe de una organización criminal únicamente por ser el actual gobernador regional del Callao.

Del mismo modo, recordó las otras imputaciones contra Castillo Rojo, como la designación de Jimmy Whu Cardenas como asesor -y no como responsable de los procesos de contratación-, y la de Hiromi Zúñiga, encargada de logística.

“Hay varias inconsistencias. En la contratación del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) quien aprueba es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La tercera imputación es solo un simple dicho que el señor (fiscal) toma como si fuera una verdad revelada. El famoso dicho de que el señor Whu era la caja chica de Ciro Castillo”, remarcó.

Abanto señaló, además, haber descubierto que la investigación contra su cliente se realizó de manera secreta durante ocho meses, lo que, según explicó, infringe la norma. “La ley dice que deben informar a los 20 días de investigación. Viola los derechos a la defensa”, sostuvo. 

Finalmente, el abogado anunció que presentará una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el fiscal Wils Gonzáles Morales y el juez Edie Solórzano Huaraz.

“Este procedimiento yo sí lo voy a poner ante la Junta Nacional de Justicia. No podemos seguir con este atropello contra las personas sin que tengan derecho a defenderse”, enfatizó.

Humberto Abanto desliza que Poder Judicial retrasa audiencia de apelación

Humberto Abanto informó que todavía no se ha programado la audiencia de apelación que presentó ante el Poder Judicial en favor de Ciro Castillo Rojo.

“Hemos presentado la apelación ayer (lunes) y en todo el día no hubo una respuesta de la notificación de la concesión del recurso de apelación. Hay celeridad para el fiscal y lentitud para el acusado”, indicó.

En efecto, el abogado de Castillo Rojo solicitó al Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao que se "revoque totalmente" lo decidido contra su patrocinado y que se declare infundado el requerimiento de detención preliminar.

“Es la primera apelación en el proceso. Esa sala va a citar a una audiencia. Lo que no pueden seguir haciendo es que los derechos del imputado no tengan ningún significado real, sino que tengan simples proclamaciones”, manifestó.

Por último, Abanto criticó la falta de igualdad de condiciones entre los pedidos de la Fiscalía y la defensa del suspendido gobernador del Callao.

“Para que se haga justicia se requiere la decisión de llevarla adelante. No se pude estar sometido a una ordalía. Este no es un proceso justo, esto es una ordalía. No es posible esto que está ocurriendo. Piden que (Ciro Castillo) se ponga a derecho, pero no dan garantías”, concluyó.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
ciro castillo humberto abanto callao fiscalia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA