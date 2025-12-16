Abogado de Ciro Castillo niega que su cliente haya viajado al extranjero: “Tiene que estar en el Perú”

Ciro Castillo es señalado por presuntamente liderar una organización criminal. | Fuente: Andina

Abogado considera que Fiscalía presentó “varias inconsistencias” contra Ciro Castillo

Por otro lado, Humberto Abanto sostuvo que la Fiscalía no presentó “datos objetivos” que respalden las conclusiones de la resolución de acusación contra Ciro Castillo, y que el fiscal se limita a argumentar que su defendido sería jefe de una organización criminal únicamente por ser el actual gobernador regional del Callao.

Del mismo modo, recordó las otras imputaciones contra Castillo Rojo, como la designación de Jimmy Whu Cardenas como asesor -y no como responsable de los procesos de contratación-, y la de Hiromi Zúñiga, encargada de logística.

“Hay varias inconsistencias. En la contratación del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) quien aprueba es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La tercera imputación es solo un simple dicho que el señor (fiscal) toma como si fuera una verdad revelada. El famoso dicho de que el señor Whu era la caja chica de Ciro Castillo”, remarcó.

Abanto señaló, además, haber descubierto que la investigación contra su cliente se realizó de manera secreta durante ocho meses, lo que, según explicó, infringe la norma. “La ley dice que deben informar a los 20 días de investigación. Viola los derechos a la defensa”, sostuvo.

Finalmente, el abogado anunció que presentará una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el fiscal Wils Gonzáles Morales y el juez Edie Solórzano Huaraz.

“Este procedimiento yo sí lo voy a poner ante la Junta Nacional de Justicia. No podemos seguir con este atropello contra las personas sin que tengan derecho a defenderse”, enfatizó.

Humberto Abanto desliza que Poder Judicial retrasa audiencia de apelación

Humberto Abanto informó que todavía no se ha programado la audiencia de apelación que presentó ante el Poder Judicial en favor de Ciro Castillo Rojo.

“Hemos presentado la apelación ayer (lunes) y en todo el día no hubo una respuesta de la notificación de la concesión del recurso de apelación. Hay celeridad para el fiscal y lentitud para el acusado”, indicó.

En efecto, el abogado de Castillo Rojo solicitó al Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao que se "revoque totalmente" lo decidido contra su patrocinado y que se declare infundado el requerimiento de detención preliminar.

“Es la primera apelación en el proceso. Esa sala va a citar a una audiencia. Lo que no pueden seguir haciendo es que los derechos del imputado no tengan ningún significado real, sino que tengan simples proclamaciones”, manifestó.

Por último, Abanto criticó la falta de igualdad de condiciones entre los pedidos de la Fiscalía y la defensa del suspendido gobernador del Callao.

“Para que se haga justicia se requiere la decisión de llevarla adelante. No se pude estar sometido a una ordalía. Este no es un proceso justo, esto es una ordalía. No es posible esto que está ocurriendo. Piden que (Ciro Castillo) se ponga a derecho, pero no dan garantías”, concluyó.

