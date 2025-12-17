Tres personas vinculadas a Nicanor Boluarte pidieron al PJ archivar investigación preparatoria por caso 'Los waykis en la sombra'

El exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay, Jorge Chingay y Martín Carbajal presentaron recursos de excepción de improcedencia para que se archiven los cargos que les atribuye Fiscalía en esta investigación preparatoria.

Tres personas vinculadas a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte solicitaron al Poder Judicial que se archive la investigación preparatoria que se les sigue por el caso denominado ‘Los waykis en la sombra’.

Se trata del exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay, Jorge Chingay y Martin Carbajal quienes a través de sus respectivos abogados presentaron, por separado, recursos de excepción de improcedencia de acción para que se archiven los cargos que les atribuye la Fiscalía dentro de esta investigación preparatoria.

Estos recursos fueron admitidos por el juez Richard Concepción Carhuancho quien programo para los días 21 y 22 de enero del 2026 audiencia virtuales para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Según nuestra jurisprudencia, la excepción de improcedencia de acción es un mecanismo de defensa procesal penal que permite al investigado cuestionar la imputación fiscal cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente (atipicidad), o cuando hay un defecto legal grave en la acusación, buscando terminar el proceso prematuramente sin entrar al fondo, basándose en el principio de legalidad, y no en la valoración de pruebas.

Según la tesis fiscal, ‘Los waykis en la sombra’ es una presunta organización criminal que habría captado a personas alienadas a los intereses de esta red criminal para colocarlas en puestos claves de entidades del estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional con el fin de recabar fichas de afiliación y brindar aportes económicos para la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ ante el Jurado Nacional de Elecciones.