PJ confirmó impedimento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski por un plazo 18 meses

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial confirmó la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por un plazo de 18 meses como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por los supuestos aportes irregulares para su campaña presidencial del 2016.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presentó el exmandatario, a través de su defensa legal, para revocar la resolución que emitió la jueza Margarita Salcedo, el último 8 de junio, en la que ordenó que no salga del país por 18 meses, a raíz de este proceso penal.

El tribunal superior también declaró infundado el recurso de apelación que presentó el despacho del Fiscal para casos de Lavado de Activos, Carlos Puma, con el que buscaba que se incrementará a 36 meses el plazo de la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra el exjefe de Estado dentro de este caso.

Mediante una resolución emitida el viernes 22 de agosto a la que tuvo acceso RPP, el tribunal superior determinó que los 18 meses de impedimento de salida del país impuestos resultan razonables, al tomar en. cuenta: el término del plazo de la investigación preparatoria prorrogado, que será recién el 11 de julio de 2026, la complejidad de la causa; la diligencia pendiente; la incidencia en plazo razonable por mandato de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la salud del investigado y su avanzada edad.

"En consecuencia, CONFIRMAMOS la Resolución N.º 4 del 8 de junio de 2025, en el proceso penal que se sigue en contra de Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros, en agravio del Estado. Por tanto, se IMPONE la medida de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, iniciando el 08 de junio de 2025, hasta el 7 de diciembre de 2026" precisa la sala superior en su resolución.

Impedimento de salida del país

La jueza Margarita Salcedo ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al acoger “en parte “el requerimiento que hizo el Fiscal para casos de Lavado de Activos Carlos Puma Quispe para que el exjefe de Estado no saliera del territorio nacional mientras se llevan a cabo las diligencias relacionadas a este proceso penal, pero por un plazo de 36 meses.

La magistrada adoptó esta medida al tomar en cuenta que el exmandatario intentó salir del país la noche de último sábado 7 de junio a través del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, pero no pudo abordar su vuelo con destino a los Estados Unidos debido a una alerta migratoria impuesta

En ese sentido, la jueza Salcedo Guevara resaltó en su resolución, leída la noche del último domingo 8 de junio a través de una audiencia virtual, que el exmandatario intentó hacer un viaje sin avisar a la autoridad competente.

La magistrada también tomo en cuenta que en la actualidad dicha investigación preparatoria se encuentra en su etapa final por lo que existe el “peligro latente” que el investigado se pueda alejar del país para evitar que se concluyan las diligencias programadas.

La jueza Margarita Salcedo también tomo en consideración para su decisión La complejidad del proceso, los hechos investigados y las altas penas que conllevan.

El Ministerio Público inició esta investigación luego que, en diciembre del 2018, cinco ciudadanos que aparecen como aportantes del ahora desaparecido partido político Peruanos por el Kambio (P.P.K) en la campaña presidencial del 2016 negaron haber entregado colaboración económica alguna.