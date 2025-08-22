Últimas Noticias
Presidenta del PJ señala que fallo del TC sobre demanda competencial del Ejecutivo debe ser respetada

La presidenta del Poder Judicial se pronunció sobre la resolución del Tribunal Constitucional.
La presidenta del Poder Judicial se pronunció sobre la resolución del Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

La titular del Poder Judicial, Janet Tello, indicó que cualquier posición contraria a lo determinado por el Tribunal Constitucional deberá seguir los mecanismos correspondientes.

Judiciales
00:00 · 01:11

Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, señaló este viernes que se debe respetar el fallo del Tribunal Constitucional que declara fundada la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de que se investigue al presidente de la República por supuestos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

En declaraciones a la prensa, la titular del Poder Judicial manifestó también que cualquier posición contraria a lo determinado por el máximo intérprete de la Constitución deberá seguir los mecanismos correspondientes.

“En líneas generales las resoluciones judiciales que emiten los jueces, que también expide el Tribunal Constitucional deben ser respetadas y para temas de críticas de resoluciones judiciales, pues hay los mecanismos correspondientes”, indicó Tello durante una actividad oficial del Poder Judicial.

Fiscal de la Nación se pronuncia sobre fallo del TC

El fallo del TC fue dado a conocer el pasado 19 de agosto y dispuso suspender las investigaciones contra Dina Boluarte, hasta que termine su periodo de Gobierno, es decir, después del 28 de julio de 2026.

Al respecto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó en conferencia de prensa que la resolución del TC no afecta la autonomía del Ministerio Público, pues si bien se dispone suspender tres investigaciones contra Dina Boluarte, las denuncias constitucionales de estas ya fueron enviadas al Congreso.

Asimismo, resaltó que lo que dispone el TC no es que se deje de investigar, sino que se considere determinadas pautas para realizar las diligencias.

Dijo también que su entidad va a seguir “cuidando escrupulosamente cumplir con lo que señala el TC, pero la autonomía del Ministerio Público no ha sido tocada, no ha sido vulnerada con esta resolución”.

"Repito: ha sido muy cuidadoso el TC, no nos ha dicho ‘no investiguen’. Nos ha dicho ‘sigan investigando, cuidando la dignidad presidencial'", indicó.

Tags
Poder Judicial Janet Tello Tribunal Constitucional

