PJ declaró infundado queja excepcional de Pedro Chávarry contra investigación por deslacrado

El exfiscal de la Nación seguirá investigado por el deslacrado de oficinas del Ministerio Público. | Fuente: Andina

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de queja excepcional que presentó el suspendido fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, y dispuso la continuidad de la investigación en su contra por el presunto delito de encubrimiento real.

El recurso fue presentado por la defensa del exfiscal de la Nación contra una resolución que denegó su pedido para declarar nula la investigación en su contra por el deslacrado de oficinas del Ministerio Público y alegó que se vulneraron sus derechos constitucionales e infracciones al principio de legalidad penal.

La Sala consideró que no se cumplió con el presupuesto objetivo de su pedido porque el recurso de nulidad denegado fue emitido por el Juzgado Supremo de Instrucción, que dispuso la continuidad de la causa contra el suspendido fiscal supremo.

El documento señala que la Corte Suprema no busca una sentencia ni una resolución sobre medidas cautelares dictadas en primera instancia por la Sala Superior. Tampoco corresponde un auto que ponga fin al procedimiento o a la instancia, pues la decisión sobre la excepción de naturaleza de acción infundada señala que el procedimiento debe continuar según su estado.

“No estamos ante un caso en el cual la decisión sea la última y hayan precluido las posibilidades de analizar el tema de fondo. Al no cumplirse el primer requisito, no es admisible este recurso y no cabe analizar los demás presupuestos”, puntualiza la resolución.

En ese sentido, la sala se pronuncia por declarar improcedente el recurso de queja excepcional interpuesto por Chávarry.

El exfiscal de la Nación es investigado por el deslacrado de las oficinas del Ministerio Público dispuesta por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del equipo especial Lava Jato, en el marco de las investigaciones a Keiko Fujimori.

(Con información de Andina)