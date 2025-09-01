Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

PJ evaluará este lunes pedido de Juan José Santiváñez para que ordene a Fiscalía concluir a investigación preliminar en su contra

Santiváñez es hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Santiváñez es hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos. | Fuente: Minjusdh
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El juez supremo Juan Carlos Checkley analizará el pedido realizado por el actual ministro de Justicia el pasado 7 de agosto para que se realice un control de plazo de la investigación preliminar en su contra por la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial evaluará este lunes 1 de setiembre el pedido que hizo Juan José Santivañez, actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que ordene a la Fiscalía de la Nación que concluya la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del estado.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 09:30 de la mañana, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo Santivañez, el 7 de agosto, para que se realice un control del plazo de esta investigación preliminar abierta sobre la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior.

El magistrado escuchará este lunes los argumentos de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión respecto a la solicitud del extitular del Interior en los próximos días.

En esta solicitud de control de plazo también se da cuenta que, el último 3 de julio, la defensa legal del exministro del Interior solicitó a la Fiscalía que concluya con las diligencias preliminares relacionadas al caso y dicte la disposición correspondiente.

El último sábado 23 de agosto la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santivañez como Ministro de Justicia y Derechos Humanos en una ceremonia que se realizó en Palacio de Gobierno en el centro de Lima.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Poder Judicial Ministerio del Interior Juan José Santiváñez

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA