PJ evaluará este lunes pedido de Juan José Santiváñez para que ordene a Fiscalía concluir a investigación preliminar en su contra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial evaluará este lunes 1 de setiembre el pedido que hizo Juan José Santivañez, actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que ordene a la Fiscalía de la Nación que concluya la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del estado.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 09:30 de la mañana, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo Santivañez, el 7 de agosto, para que se realice un control del plazo de esta investigación preliminar abierta sobre la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior.

El magistrado escuchará este lunes los argumentos de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión respecto a la solicitud del extitular del Interior en los próximos días.

En esta solicitud de control de plazo también se da cuenta que, el último 3 de julio, la defensa legal del exministro del Interior solicitó a la Fiscalía que concluya con las diligencias preliminares relacionadas al caso y dicte la disposición correspondiente.

El último sábado 23 de agosto la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santivañez como Ministro de Justicia y Derechos Humanos en una ceremonia que se realizó en Palacio de Gobierno en el centro de Lima.