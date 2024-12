PJ rechazó pedido de Pedro Castillo para apartar a juez supremo Juan Carlos Checkley de proceso penal por fallido golpe de Estado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido del expresidente Pedro Castillo para apartar al juez supremo Juan Carlos Checkley y a los magistrados que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de estado del 07 de diciembre del 2022.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada una solicitud de "inhibición" que presentó el exmandatario para que el juez supremo Checkley Soria y los magistrados que integran dicho tribunal supremo dejen de intervenir en este proceso penal.

La defensa legal del exjefe de Estado sostiene que el juez supremo Juan Carlos Checkley comparte un vínculo familiar con el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, laboró para el gobierno del expresidente Alberto Fujimori en el año 1990, tiene amistad con el doctor Pedro Angulo, exjefe del Gabinete Ministerial del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y convalidó la detención ilegal de su patrocinado tras su fallido golpe de estado, entre otros argumentos.

Asimismo, sostuvo que dicha sala suprema se desvío de la vía procedimental prestablecida y vulneró los principios constitucionales del debido proceso y la tutela jurisdiccional prevista en nuestra constitución política.

No obstante, la sala presidida por el juez supremo César San Martin precisó que las partes no están facultadas para pedir una inhibición ya que, conforme al artículo 53 del Código Procesal Penal, "es el propio juez quien insta su separación de la causa, con expresión escrita de los motivos que respaldan su decisión de apartarse del conocimiento del proceso. Por tanto, la solicitud de inhibición en este extremo no es de recibo".

Informe previo

El tribunal supremo también recordó que el juez supremo Juan Carlos Checkley ya había emitido un informe en el que rechazó esta solicitud de inhibición y posteriormente el último 21 de enero rechazo una recusación que presentó la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, decisión que fue confirmada por dicho colegiado el 02 de abril por lo que ejerció su derecho a recusar a los jueces conforme al artículo 54 del Código Procesal Penal.

No obstante, la sala suprema ordenó que el juez supremo Juan Carlos Checkley emita un pronunciamiento sobre el pedido que hizo la defensa legal del expresidente Pedro Castillo para que anule la resolución que emitió su despacho, el último 21 de enero, en la que rechazo de plano la recusación que presentó para que dicho magistrado se aparte de este proceso penal.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y la sociedad.