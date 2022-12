El nuevo hábeas corpus fue admitido por la jueza Rosario Llanos Campos | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Luis Iparraguirre

La Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite una acción de hábeas corpus que presentó el abogado Raúl Noblecilla a favor del expresidente Pedro Castillo, con el cual busca que se ordene su inmediata libertad.

Dicho recurso fue interpuesto contra el Congreso y se argumenta que el exmandatario fue detenido "ilegal e inconstitucionalmente" a consecuencia de la "ilegal vacancia" declarada por el Congreso el último 7 de diciembre.

Fundamentos

Entre los fundamentos del recurso a favor del expresidente, se señala que la "ilegal e inconstitucional declaratoria de vacancia presidencial", posibilitó que la Fiscalía de la Nación inicie "investigación preliminar (...) ordenando su detención por supuestamente haber cometido el delito de rebelión".

"Como sostuvimos antes, de no haberse producido la ilegal y viciada vacancia del presidente de la República, la detención del ciudadano Pedro Castillo, no habría tenido lugar. En ese sentido, acreditadas las irregularidades propias del procedimiento de vacancia, no resulta apegado a Derecho la detención policial “en flagrancia” realizada" contra Castillo, indica el documento.

Por ello, la acción, admitida a trámite por la jueza Rosario Llanos Campos, pide que se declare la nulidad del procedimiento del referido proceso de vacancia así como el acuerdo del Pleno donde se determina el levantamiento del antejuicio político del exmandatario que permitió a la Fiscalía pedir al Poder Judicial que se le imponga 18 meses de prisión preventiva por su fallido golpe de estado.

La jueza a cargo del Décimo Juzgado Constitucional de Lima dispuso poner este hábeas corpus en conocimiento de la Procuraduría del Congreso de la República para que ejerza su derecho a la defensa y se realice las diligencias necesarias para emitir una decisión final al respecto

Asimismo, el abogado Noblecilla también presentó un similar recurso en la Corte Superior de Justicia de Junín en favor del expresidente Pedro Castillo y en contra del Congreso de la República.