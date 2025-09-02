Últimas Noticias
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

PJ admitió a trámite recurso de apelación de Pedro Pablo Kuczysnski para archivar caso Westfield Capital

Julio Cisneros

Julio Cisneros

·

El expresidente enfrenta un pedido fiscal de 35 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal por el caso en el caso vinculado con Odebrecht.

Judiciales
00:00 · 01:43
El fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el expresidente Pedro Pablo Kuczysnski con el que busca que se archive el proceso penal que se le sigue por el caso Westfield Capital vinculado con Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz determinó que el recurso interpuesto por el exmandatario, a través de su defensa legal, cumple los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitido.

El exjefe de Estado demanda que se revoque la resolución que emitió el juez Jorge Chávez Tamariz, el último 11 de junio, con el que declaró infundada una excepción de improcedencia de acción que presentó su defensa legal para  que se archive el delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado respecto a los hechos que le atribuye la Fiscalía en este proceso penal.

La defensa legal del exmandatario alega una vulneración el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la defensa y al principio de legalidad en este caso.

Ante ello, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió, el último 29 de agosto, “conceder sin efecto suspensivo” este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite a trámite deberá programar una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final respecto a este asunto.

El último primero de setiembre, el juez Jorge Chávez Tamariz emitió una resolución en la que autorizó el inicio de un juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros por el caso Westfield Capital Vinculado a Odebrecht.

El pedido fiscal

El fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del estado. 

El magistrado atribuye al exmandatario la conformación de una presunta organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras, a través de consultorías y asesorías encubiertas, sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur tramos dos y tres, el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima y otros durante el periodo que Kuczynski se desempeñó como alto funcionario del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

Poder Judicial Pedro Pablo Kuczysnski Odebrecht Westfield Capital

