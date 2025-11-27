Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Poder Judicial autoriza el inicio del juicio oral contra Martín Vizcarra por presunta colusión en obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martin Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio por los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Martin Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio por los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El juez Víctor Alcocer dispuso que el exmandatario enfrente un juicio oral por presunta colusión en dos proyectos ejecutados cuando era presidente regional de Moquegua, mientras la Fiscalía solicita 10 años de prisión.

El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el expresidente, Martín Vizcarra, por el presunto delito de colusión simple por los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

El juez, Víctor Alcocer, emitió una resolución el ultimo 24 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, en la que dispone el enjuiciamiento del Vizcarra Cornejo por dicho delito que le atribuye la Fiscalía durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

El juez Alcocer Acosta dispuso remitir todo lo actuado al Juzgado Penal Colegiado Nacional que corresponda a fin de que fije fecha y hora para el inicio del juicio oral sobre este caso.

El fiscal, Germán Juárez Atoche, solicitó 10 años de prisión y el pago de 39 390 soles como días-multa contra Martín Vizcarra, en su condición de expresidente regional de Moquegua  al acusarlo por el delito de colusión simple en agravio del Estado por presuntamente haber favorecido a dos consocios empresariales con el otorgamiento de la adjudicación de la buena pro en las licitaciones para la ejecución del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y  la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2”, respectivamente.

En tanto, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió que Vizcarra Cornejo pague la suma de 37,956,134.76 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado por este caso.

Cabe señalar que este miércoles 26 de noviembre el expresidente, Martin Vizcarra, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado a raíz de los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra Lomas de Ilo Hospital de Moquegua

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA