Poder Judicial autoriza el inicio del juicio oral contra Martín Vizcarra por presunta colusión en obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el expresidente, Martín Vizcarra, por el presunto delito de colusión simple por los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

El juez, Víctor Alcocer, emitió una resolución el ultimo 24 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, en la que dispone el enjuiciamiento del Vizcarra Cornejo por dicho delito que le atribuye la Fiscalía durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

El juez Alcocer Acosta dispuso remitir todo lo actuado al Juzgado Penal Colegiado Nacional que corresponda a fin de que fije fecha y hora para el inicio del juicio oral sobre este caso.

El fiscal, Germán Juárez Atoche, solicitó 10 años de prisión y el pago de 39 390 soles como días-multa contra Martín Vizcarra, en su condición de expresidente regional de Moquegua al acusarlo por el delito de colusión simple en agravio del Estado por presuntamente haber favorecido a dos consocios empresariales con el otorgamiento de la adjudicación de la buena pro en las licitaciones para la ejecución del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2”, respectivamente.

En tanto, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió que Vizcarra Cornejo pague la suma de 37,956,134.76 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado por este caso.



Cabe señalar que este miércoles 26 de noviembre el expresidente, Martin Vizcarra, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado a raíz de los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.