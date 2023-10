El Poder Judicial emitirá hoy sentencia por el asesinato de Pedro Huilca, exsecretario general de la CGTP

El Poder Judicial programó para este martes, a las 5:00 p.m., la lectura de sentencia del proceso judicial por el asesinato de Pedro Huilca Tecse, exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ocurrido durante el régimen de Alberto Fujimori.

"La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá el fallo sobre este caso, en el que el Ministerio Público formuló acusación contra el exasesor Vladimiro Montesinos, los integrantes del denominado Grupo Colina, entre otros ex altos mandos del (desactivado) Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)", informó la entidad a través de X (ex Twitter).

#LoÚltimo | Poder Judicial programa para hoy, a las 17:00 h, la lectura de sentencia del proceso judicial realizado por el asesinato del ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (#CGTP), #PedroHuilca, durante el gobierno de #AlbertoFujimori. pic.twitter.com/M7zAclnApi — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 31, 2023

Más de treinta años sin justicia

Como se sabe, el crimen del histórico líder sindical ocurrió la mañana del 18 de diciembre de 1992, cuando, acompañado de sus hijos, se disponía a salir de su domicilio, en el distrito limeño de Los Olivos.

Luego de abordar su auto y cuando estaba a punto de arrancar fue acribillado por un desconocido. Acto seguido, aparecieron varios sujetos que dispararon contra su casa y el asfalto, ante el pavor de los ocupantes del carro, su esposa, y José Carlos e Indira, sus dos hijos, apenas unos niños, que estaban en el segundo piso de la vivienda. Tras el ataque, los agresores fugaron a pie.

Según su viuda Martha Flores Gutiérrez, en declaraciones al semanario Hildebrandt en sus Trece, dos horas después del crimen, el gobierno anunció la captura de los responsables, pero estas detenciones levantaron más sospechas que certezas.

"El asesinato fue a las 8 de la mañana. A uno de los supuestos culpables que se apellidaba Huamán lo tenían capturado desde las 6. Otro, un vendedor que estaba saliendo con sus mercancías, tenía más de 60 años. Yo le dije a la Policía, cuando me enseñaron a los arrestados, que ellos no eran. La Policía insistía que sí. Y para marearme, me llevaron de comisaría en comisaría, enseñándome librillos de fotos con denunciados. Me decían: '¡es este!', señalando fotos (...) Nunca lo acepté. Yo vi a los asesinos esa mañana, yo vi a Martin Rivas", señaló.

La DINCOTE presentó oficialmente como responsables del crimen a Margot Cecilia Domínguez, Hernán Dipas Vargas, Percy Carhuaz Tehado, José Iglesias Cotrina, Yuri Huamán, y otros "no identificados". Ellos fueron sentenciados en 1993 por la ejecución de Huilca y acusados de ser senderistas.

No obstante, en marzo del 2003, la Sala Penal Nacional de Terrorismo anuló las sentencias e indicó que la Policía había capturado a las personas equivocadas. Al año siguiente, la Corte IDH indicó que el crimen fue una "operación encubierta de inteligencia militar" ejecutada por los integrantes del Grupo Colina.

Tras esto, la Fiscalía acusó a Vladimiro Montesinos Torres; a Santiago Martin Rivas, quien fuera jefe operativo de dicho grupo militar; y como autores intelectuales a Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez. Los ejecutores serían Jesús Sosa y Néstor Carvajal. Todos podrían ser sentenciados este martes, luego de más de tres décadas sin justicia.