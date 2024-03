Josué Gutiérrez evalúa pedir disposición complementaria al Congreso para elegir a titulares pendientes de la JNJ

Judiciales Josué Gutiérrez criticó que Mónica Rosell Medina y Jaime de la Puente Parodi hayan declinado asumir como titulares de la JNJ

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, indicó que, dado que dos suplentes declinaron de asumir como nuevos titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en reemplazo de los destituidos Luz Tello y Aldo Vásquez, considera pedir al Congreso una disposición complementaria transitoria para seleccionar a los magistrados faltantes.

Como se sabe, ayer, jueves, la JNJ informó que Mónica Rosell Medina y Jaime de la Puente Parodi "declinaron la invitación formulada" para asumir como magistrados de dicha entidad de justicia, y solo Abraham Siles Vallejos, primer suplente, había aceptado el nombramiento.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor criticó que dichos suplentes en orden de mérito hayan declinado, y anunció que evalúa solicitar dicha disposición complementaria al Parlamento.

"Los suplentes, si no quieren tener esa condición, antes del proceso, deben renunciar a esa condición porque ocurre que, como en este caso, tenemos que conformar los 7 miembros titulares y de pronto dicen ‘yo no quiero asumir’. Seguramente, porque faltan algunos meses o por algunas otras condiciones, y eso no es correcto. No debe ser a criterio de cada persona respecto a su tema discrecional de si quiere o no quiere (...) Vamos a hacer las consultas a Servir y si tiene que abrirse el proceso correspondiente, se les abrirá; pero creo que es una falta de respeto al país decir que no se quiere asumir porque simplemente no les da la gana. Eso no es correcto", sostuvo.

"Si no se pudiera coberturar, pediremos al Congreso que, con una disposición complementaria y transitoria a la ley de la JNJ, se permita que dentro de los que quedaron aptos, porque no solo quedaron aptos 14, eso fue en el orden de méritos (…) quedó otra cantidad que, habiendo aprobado, han quedado en cola. Ellos no están habilitados porque no tienen condición de suplentes, pero podríamos pedir, de manera excepcional, al Congreso, que nos permita hacer una evaluación dentro de los que han quedado, de manera sumarísima, y que asuma uno de ellos la responsabilidad", explicó.

Nuevo titular de la JNJ jurará al cargo este lunes

Por otro lado, el defensor del Pueblo indicó que el magistrado Abraham Siles Vallejos jurará como nuevo miembro titular de la JNJ el próximo lunes a las 6pm.

"El día de hoy la JNJ acaba de enviarnos la comunicación, de manera oficial. En la mañana se ha dispuesto que la juramentación debe ser el lunes a las 6pm.", aseveró.

Además, indicó que el próximo mes de junio iniciará el procedimiento de selección de los nuevos magistrados de la JNJ que asumirán en enero del 2025.

"En junio, de manera oficial, se inicia, para que en diciembre estén los 14 miembros (…) que tienen que estar habilitados a fines de diciembre, a efectos de que en enero puedan asumir los cargos", sostuvo.

"Pero si se aprueba esta disposición complementaria transitoria que estaríamos proponiendo (…), creo que estaríamos habilitándonos mucho antes, pero solo para este caso de solución que corresponde a la vacante que va a quedar, porque con 6 ya está garantizado el quórum suficiente", puntualizó.