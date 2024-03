Defensor del Pueblo sobre suplentes de JNJ que no aceptaron ser titulares: "No puede ser que no les dé la gana de asumir"

Judiciales El defensor del Pueblo indicó que ha hecho una exhortación a la presidenta para que aclare lo de sus Rólex

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, se pronunció sobre la negativa de los magistrados suplentes de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para asumir dichos cargos, tras la inhabilitación de Luz Tello y Aldo Vásquez por parte del Congreso.

Como se sabe, el día de ayer, jueves, la JNJ emitió un comunicado señalando que Abraham Siles Vallejos, "el primer suplente del cuadro de méritos", había aceptado la invitación para sumarse al pleno de dicha entidad de justicia. No obstante, Mónica Rosell Medina y Jaime de la Puente Parodi "declinaron la invitación formulada".

"No puede ser que no les dé la gana de asumir"

Al respecto, Gutiérrez Cóndor, en diálogo con RPP, expresó su indignación porque dichos magistrados no aceptaron la invitación para ser parte del pleno de la Junta, y anunció que vería "mecanismos" para iniciar "procedimientos" administrativos contra ellos.

“No puede ser que alguien que sea suplente, que ya es un estatus legal para el cual postuló, vaya a decir que no quiere asumir el cargo. Nosotros vamos a ver qué mecanismos y qué tratativas legales hay para iniciar procedimientos de carácter administrativo o cualquier otro tipo de procedimiento, pero no puede ser el caso. No puede ser que yo, siendo suplente, no me dé la gana de asumir. Es una responsabilidad frente al país", aseveró.

Asimismo, el defensor del Pueblo anunció cambios en el reglamento de selección de magistrados de la JNJ que, por ley, le corresponde presidir.

"Por lo menos, en el reglamento que vamos a hacer nosotros para la próxima JNJ, es que la condición de suplente no se pierde, salvo que en ese momento renuncie, porque no puede ser que no les dé la gana de asumir y no asuman. Entonces, ¿para qué postularon? inquirió.

Por otro lado, Gutiérrez se pronunció por los relojes Rolex que estaría usando la presidenta. Al respecto, dijo que su institución ya había pedido a la mandataria que aclare el tema.

“Lo que hemos hecho es una exhortación a que rápidamente se debe cerrar este capítulo. Y la respuesta la tiene básicamente la presidenta. Nuestra exhortación ha sido que esto se pueda aclarar lo más rápido posible, y atender las cosas que son mucho más apremiantes, mucho más urgentes, y mucho más importantes para nuestro país", puntualizó.