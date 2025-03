Poder Judicial propone la creación del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El consejero del Poder Judicial, Carlos Zavaleta, refirió que está en marcha un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia, que tiene como fin crear unidades de flagrancia en todo el país con un marco normativo que les permita administrar justicia de manera célere.

"Nosotros en el Poder Judicial hemos implementado una unidad que tiene por finalidad la implementación a nivel nacional de las unidades de flagrancia, y está pendiente de aprobación en el Congreso la ley que crea el Sistema Nacional de Flagrancia. Está en la Comisión de Justicia. El día miércoles de la semana pasada se votó el dictamen del proyecto que congrega 12 proyectos presentados por diversas fuerzas políticas y también por el Poder Ejecutivo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Este miércoles han convocado nuevamente para poder establecer la aprobación o no. Hubo una cuestión previa donde se determinó que el proyecto no clarificaba quién iba a presidir y algunas cuestiones referidas a la autonomía del Ministerio Público", agregó.

¿Qué son las unidades de flagrancia delictiva?

Zavaleta precisó que estas unidades tienen como función principal emitir una respuesta inmediata ante un hecho delictivo de carácter flagrante.

"En concreto, es una unidad de respuesta inmediata. Lo tenemos en diversas latitudes, a nivel de Latinoamérica, pero en el Perú ya lo tenemos funcionando. Son centros inmobiliarios donde están cuatro operadores de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia a través de la Defensa Pública y la Policía Nacional", aseveró.

"¿Qué es lo que hacen estos operadores judiciales? Como son especializados, emiten una respuesta inmediata ante un delito flagrante. Y obviamente, nosotros, de acuerdo a la experiencia que tenemos, tenemos sentencias en un plazo de 24 horas, 72 horas, etc. De momento, son 15 unidades modelo y 11 unidades piloto (...). Lo que debo decir es que ahora nuestra operatividad no está al 100%. Ello, debido a que no existe el marco normativo que permita a los operadores judiciales invertir el presupuesto que se nos ha otorgado para crear fiscalías especializadas en flagrancia, órganos de apoyo a la función fiscal, laboratorios para que la Policía pueda procesar los insumos productos de un hecho delictivo y,además de ello, poder construir unidades modelo", culminó.