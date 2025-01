¿Por qué el anterior Pleno de la JNJ dejó sin atención 36 denuncias contra jueces y fiscales? Aldo Vásquez responde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aldo Vásquez estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El actual Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) advirtió que la anterior gestión -que culminó sus funciones el 5 de enero- dejó sin atención 36 denuncias contra magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

“La anterior gestión de la Junta Nacional de Justicia incurrió en retardo en la administración de las denuncias, situación que en general aqueja al sistema de justicia en el país”, indicó el actual Pleno de la JNJ en un comunicado publicado en la víspera.

Este miércoles, Aldo Vásquez, integrante del anterior Pleno de la JNJ, reconoció que las 36 denuncias contra jueces y fiscales quedaron sin atención. Sin embargo, explicó las razones detrás de esta situación.

“No fueron procesadas no por responsabilidad del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, sino porque cuando fueron ingresadas a la junta para calificación, la clasificación la hace el órgano técnico pertinente, no los miembros del Pleno de la Junta; sin embargo, no fueron informadas al Pleno de la Junta Nacional de Justicia”, refirió en Ampliación de Noticias.

“Recién el Pleno de la Junta Nacional de Justicia tuvo conocimiento de esas denuncias en diciembre de 2024, pocas semanas antes de que terminara nuestro mandato”, añadió.



Las referidas denuncias, explicó, fueron presentadas en 2020.

“Lo que ocurre es que, en el cambio de gestión, se hace un arqueo general, hasta donde entiendo yo, en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios; y se hallan físicamente estas 36 denuncias que no habían sido tramitadas”, manifestó.

Más de 4 600 denuncias atendidas

Aldo Vásquez señaló que durante la gestión del Pleno que integró se atendieron más de 4 600 denuncias.

“De esas 36 denuncias, solamente 15 son las que han prescrito, poco más del 0.2 % del total de las 4 600 denuncias atendidas durante el periodo”, comentó.

“Las otras 21 denuncias, si bien debieron ser atendidas en su oportunidad, son básicamente inadmisibles o que ya habían caducado antes ser presentadas”, añadió.

Vásquez consideró que el retardo en atender las 36 denuncias “no es imputable a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia”.

“Como en todo el sistema de justicia, hay una serie de instancias, funcionarios que intervienen y, en su momento, eso fue informado”, manifestó.

“La anterior Junta Nacional de Justicia dispuso que se comunicara estos hechos a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios para que proceda de acuerdo a sus competencias, para que investigue y establezca las responsabilidades de los funcionarios que pudieron haber intervenido en esto”, sentenció.