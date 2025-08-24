Últimas Noticias
Hermano de Martín Vizcarra presentó habeas corpus contra cambio de prisión para exmandatario

El hermano del expresidente señaló que Martín Vizcarra no impugnará al cambio de prisión, pero que él como su familiar sí lo hizo.
| Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

Mario Vizcarra, hermano del expresidente, indicó que este recurso sería evaluado a mediados de semana. Asimismo, acusó al Gobierno y parte del Congreso de haber lanzado una persecución política contra el también exgobernador de Moquegua.

Judiciales
00:00 · 08:06

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, indicó este domingo que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus que presentó contra la disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de clasificar a su pariente en el Penal Ancón II para que cumpla los 5 meses de prisión preventiva en su contra.

En declaraciones a RPP, el hermano del exmandatario expresó su rechazo con que hayan clasificado a Martín Vizcarra en un penal común con reclusos de alta peligrosidad, por lo que presentó este recurso. Precisó, en ese sentido, que el expresidente ni su defensa impugnarán la decisión del INPE.  

“Yo por mutuo propio, como hermano de Martín Vizcarra, presenté a las 10 de la noche un recurso de habeas corpus ante el Poder Judicial, medida que ha sido aceptada y espero que en breve plazo Martín tenga el estatus y tratamiento de un expresidente, o sea que vuelva a la prisión donde estaba anteriormente”, dijo.

Al ser consultado sobre cuándo este recurso sería evaluado, el hermano de Martín Vizcarra indicó que, por tratarse de un tema de seguridad personal, sería visto a mediados de semana.

Denuncia persecución política

Respecto de la medida de cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, su hermano consideró que esta debería ser revertida, pues el juez rechazó que el exmandatario tuviera arraigo familia y domiciliario.

“Acaso no recordamos cuando fue allanada su vivienda hace como año y medio estaba su esposa y estaban sus hijos fue noticia nacional, no solamente nacional, mundial y vienen a decir que Vizcarra no vivía con su familia. Fuimos testigos, de la cantidad de veces que va esa portátil 'La Pestilencia' del Fujimorismo a molestarle toda una noche con gritos, con pancartas, con banderolas y el juez dice que no tiene arraigo”, indicó.

También indicó que desde el Ejecutivo y el Congreso tienen miedo a una eventual candidatura de Martín Vizcarra a la Presidencia de la República, por lo que los acusó de haber lanzado una persecución política contra su hermano.

“Sabemos que gran parte del Ejecutivo, el Congreso de igual manera, no podemos decir todo el Congreso, pero gran parte del Congreso y la mayoría de los partidos políticos se mueren de miedo porque Martín Vizcarra va a ser presidente. Le han impedido a las encuestadoras que pongan su nombre en las preferencias electorales, cuándo se ha visto eso. No recordamos que estando preso Fujimori aparecía en las encuestas y quién levantó su voz de protesta”, dijo.

Martín Vizcarra Poder Judicial Mario Vizcarra

