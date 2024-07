Elecciones 2026: Anuncios de candidaturas y alianzas políticas aún son prematuras para la contienda electoral, sostienen expertos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Expertos señalan que el escenario electoral se está "predibujando" con anuncios de posibles candidaturas y alianzas políticas

En las últimas semanas diversos personajes hicieron público su interés de competir en las elecciones generales 2026 como candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, para ser posible este escenario, era necesario que primero se inscriban en un partido político hasta el 12 de julio, condición que les permitirá competir en las internas de la agrupación.

Entre quienes anunciaron su inscripción en organizaciones políticas se encuentra el empresario Carlos Añaños, quien pasó a formar parte de las filas partido Perú Moderno; el exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, con Partido Popular Cristiano (PPC); y el economista Hernando de Soto, quien comunicó su inscripción en el partido Progresemos y su intención de formar una alianza política con otros partidos de cara a los próximos comicios.

Nuevos rostros y figuras con pasado político

La candidatura del indultado expresidente Alberto Fujimori la dio a conocer su hija y lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. En tanto, Antauro Humala, sentenciado por el caso ‘Andahuaylazo’, donde fallecieron cuatro policías, viene realizando actividades proselitistas en varias regiones del Perú.

La excandidata presidencial Verónika Mendoza reapareció y también ha sido voceada para liderar la campaña del partido Nuevo Perú por el buen vivir; mientras que la expresidenta de EsSalud Fiorella Molinelli postulará con su agrupación Fuerza Moderna.

Ante el elevado número de partidos políticos que pretenden participar de la contienda electoral, las agrupaciones deberían apuntar a hacer acuerdos políticos, comenta el politólogo Luis Nunes.

“Las alianzas no se pueden dar si alguien no cede. Ojalá tanto en la derecha como en la izquierda tuviéramos el pensamiento sobre el Perú, sobre las camisetas individuales de los partidos. Lo lógico sería pensar en alianzas políticas”, refiere.

Anuncios prematuros en un escenario que todavía está por definirse

A pesar de esta lluvia de afiliaciones y declaraciones, aún es pronto para considerar alguna candidatura de manera oficial, sostiene el analista político César Campos. Ello, además, de que aún debe empezar a correr el calendario electoral previsto para los comicios generales con los hitos que establece el JNE.

“Sin duda es un preámbulo de lo que pueden dibujar algunas candidaturas, pero recordemos que todavía el próximo año debe vencerse el plazo para las alianzas partidarias. Todavía resulta prematuro saber si cada uno de ellos será cabeza de ratón de alguna agrupación”, precisa.

El politólogo Luis Nunes consideró que, con estos anuncios, “se está predibujando” un mapa de lo que será la contienda electoral, pero este puede resultar aún prematuro cuando en paralelo continúa en proceso la inscripción de nuevas agrupaciones políticas.

Al cierre de este informe, existen 31 partidos políticos aptos para participar en elecciones y 23 en proceso de inscripción, según información del JNE.

“Estamos llegando a prácticamente cerca de los 50 partidos. Hay un predibujo aún prematuro que todavía puede cambiar. Por ejemplo, (entre los candidatos voceados) tal vez Francisco Sagasti sea el candidato del Partido Morado y no Mesías Guevara. O en el PPC, con Carlos Neuhaus y no Fernando Cillóniz. Estas cosas se van a seguir acomodando mientras el cronograma electoral lo permita”, indica.

¿Perfiles antes de propuestas?

Otro de los fichajes voceados es el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien no descartó postular a la Presidencia; mientras que en el Partido Morado, el expresidente Francisco Sagasti y el exgobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, serían las principales opciones.

El comediante Carlos Álvarez se afilió al partido País para Todos; y el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, busca inscribir su partido político Un Camino Diferente.

El movimiento electoral se adelantó debido a los plazos que deben cumplirse antes de las elecciones internas de los partidos, aunque aún no existan propuestas concretas, señala Jorge Jáuregui, experto en temas electorales.

“Aun cuando formalmente el proceso de las elecciones generales no se ha iniciado, es claro que ya hay una dinámica interesante de cómo se van apuntalando perfiles particulares. No obstante, hay que decir que no hay una discusión programática aún”.

Expertos coinciden en que los anuncios dados a conocer por los partidos hasta el momento son solo pequeños adelantos de la campaña electoral que comenzará en las siguientes semanas. Con tantos perfiles en la mira, cada vez es más necesario estar informado para elegir mejor.