El procurador explicó el acuerdo con Odebrecht. | Fuente: Andina

El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, criticó este domingo la denuncia interpuesta en su contra por el procurador anticorrupción, Amado Enco, debido a la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht.

Según precisó, esta medida revela "falta de pericia" respecto de lo que es el fideicomiso y en la Ley 30737 y su reglamento. En declaraciones al dominical Cuarto Poder, también consideró que esta denuncia en su contra será archivada.

Ramírez recordó que la Ley 30737 creó la colaboración de personas jurídicas y crea candados comerciales, con lo cual evita que la empresa saque dinero del país, precisando que para una venta necesita la autorización del Estado y que un porcentaje de esta transacción ingresa a un fideicomiso legal.

Defiende acuerdo

El procurador defendió el acuerdo de colaboración que tiene nuestra justicia con Odebrecht y dijo que gracias a este podemos conocer la verdad sobre la gran corrupción que ocurrió en nuestro país. Agregó que estos delitos no pueden ser cometidos por cualquier ciudadano, sino solo por altos funcionarios.

“Si no hubiese acuerdo, no tuviéramos la información, no conoceríamos la verdad de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en nuestro país. Son delitos de gran corrupción, delitos de poder que no cualquiera puede cometer, sino altos funcionarios, expresidentes, empresarios con poder económico”, dijo el procurador a Cuarto Poder.

Colaboración corporativa vs. Colaboración eficaz

Ramírez también sostuvo que este acuerdo judicial con la empresa brasileña es de colaboración corporativa, diferente a la colaboración eficaz de personas naturales que persiguen el fin de no ir presos, por ejemplo.

En el caso de la colaboración corporativa, las empresas persiguen fines económicos, comerciales y financieros. Además, dijo que el encargado de evaluarla es el Ministerio Público en función de la información y las pruebas que aporten.

(Con información de Andina)