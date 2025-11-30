Procuraduría Anticorrupción pidió al PJ ser "actor civil" o "parte agraviada" en proceso a exasesores de congresista María Agüero

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó al Poder Judicial ser incorporada como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de la investigación preparatoria seguida a César de la Cruz y Edson Flores, exasesores de la congresista de Perú Libre, María Agüero, por una presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del despacho de dicha Legisladora entre junio del 2022 y mayo del 2023.

A través de un escrito, la defensa legal del Estado peruano precisó la pretensión patrimonial que persigue, además del perjuicio atribuido a cada investigado en relación con los delitos que se les imputan y expone también las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil dentro de este caso.

Ante ello, el juez Abel Centeno resolvió "admitir a trámite" la solicitud de constitución en actor civil de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios al determinar que dicho pedido cumple con precisar la pretensión patrimonial que persigue, además del perjuicio que se imputa; es decir, expone las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar reparación civil, cumpliendo el requisito de escrituralidad.

Mediante una resolución emitida el último 10 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado dispuso que está solicitud de constitución en actor civil sea puesta en conocimiento de las demás partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente precisándose que, vencido el plazo de ley, de presentarse alguna oposición, se convocará a una audiencia virtual para su evaluación, caso contrario se emitirá la resolución que corresponda en este caso.

Si el juez Abel Centeno acepta dicha solicitud, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios quedará habilitada para solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del estado peruano que se le pueda imponer a estos investigados de ser hallados responsables los cargos que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.

En la actualidad, César de la Cruz se encuentra en España sometido a un procedimiento de extradición activa a nuestro país por este caso mientras que Edson Flores afronta bajo mandato de comparecencia esta investigación preparatoria.

El caso

La Fiscalía atribuye a César de la Cruz y a Edson Flores haber sido los presuntos recolectores y receptores iniciales del dinero que le habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de la parlamentaria de la bancada de Perú Libre, María Agüero.

Durante un operativo realizado a inicios del mes de noviembre del 2024 también se allanó la casa y las oficinas de la Legisladora, quien es investigada en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, en su condición de congresista, Agüero “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.