Gobierno garantiza recursos para las elecciones generales de 2026

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aseguró que el Gobierno destinará los presupuestos suficientes para garantizar la realización de las elecciones generales del próximo año.

Según explicó, el proyecto de presupuesto 2026 incluye un artículo que prioriza todos los gastos vinculados a los comicios, a fin de evitar contratiempos en su organización.

El pronunciamiento de la alta funcionaria del Ejecutivo ocurre luego de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, alertara sobre un déficit presupuestal del 52 % que —según dijo— pone en riesgo la planificación electoral.

Burneo exhortó al Ejecutivo y al Congreso a agilizar la asignación de recursos, recordando que las entidades del sistema electoral necesitan operar con montos ya definidos.

El titular del JNE precisó que el financiamiento total requerido por su institución, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asciende a 4 390 millones de soles, monto necesario para cubrir las elecciones generales, así como los procesos regionales y municipales del 2026.

Tras tres días de debate, y con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y diversos ministros de Estado, el Congreso aprobó este viernes la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, además de las leyes de Equilibrio Financiero y Endeudamiento, asegurando el marco económico para el próximo proceso electoral.