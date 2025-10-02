Exasesor de congresista María Agüero, investigado por caso 'Mochasueldos', recuperó su libertad tras ser detenido en España

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César De La Cruz, exasesor de la congresista de Perú Libre, María Agüero, investigado en la Fiscalía por la presunta recolección Ilícita de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del despacho de dicha legisladora recuperó su libertad tras haber sido detenido en España.

Así se da cuenta en una resolución que emitió el juez Abel Centeno Estrada, el último 19 de setiembre, en la que ordena que se amplíe por seis meses el plazo de la investigación preparatoria seguida a De La Cruz Canales y a Edson Flores Valencia, también exasesor de la referida Legisladora, por este caso.

En el documento, al que tuvo acceso RPP se informa que en la audiencia virtual realizada el último viernes 19 de setiembre, en la que evaluó el pedido fiscal de prórroga de 8 meses en el plazo de esta investigación preparatoria, César De La Cruz informó al magistrado que, si bien fue detenido en España, a raíz de una alerta de Interpol, un juez, en una audiencia breve, dispuso su libertad provisional.

De La Cruz Canales también manifestó que la investigación fiscal en su contra se inició entre junio y julio de 2024 y que, pese a encontrarse bajo reserva, en agosto del mismo año se difundió un reportaje televisivo en el que se le vinculó, junto con Edson Flores, en presuntos actos ilícitos.

Asimismo, señaló que en noviembre recién tomó conocimiento formal de la investigación, pues hasta entonces no había sido notificado ni citado. Indicó que viajó al extranjero en octubre del 2024 por motivos personales y que, al considerarse arbitraria la solicitud de su detención y prisión preventiva, ejerció su derecho de resistencia.

Segundo exasesor de Agüero también recuperó su libertad

En el mismo documento también se da cuenta que Edson Flores Valencia recuperó su libertad luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó, mediante una resolución emitida el último 11 de setiembre, el cese del mandato de prisión preventiva que se le había impuesto en este proceso penal.

Tras escuchar a las partes procesales involucradas, el juez Abel Centeno resolvió ampliar por seis meses el plazo de esta investigación preparatoria al acoger "en parte" el pedido que hizo la Fiscalía para que se ordenará dicha prórroga, pero por un plazo de 08 meses.

El magistrado consideró que seis meses es un plazo proporcional para que se puedan realizar trabajos técnicos complejos como la identificación de la ruta de fondos, la verificación de consignaciones cruzadas entre cuentas, la comparación de documentos contables con el levantamiento del secreto bancario y la verificación de manuscritos en documental incautados que son tareas que, por su volumen y técnica, pueden exigir tiempos materiales prolongados.

El juez Centeno Estrada exhortó al Ministerio Público a que ejecute los actos de investigación pendientes dentro del plazo estrictamente necesario, redoblando esfuerzos para que se realicen con celeridad y oportunidad.

La Fiscalía atribuye a Edson Flores Valencia y a César de la Cruz Canales, detenido en España para ser sometido a un proceso de extradición a nuestro país, haber sido los presuntos recolectores y receptores iniciales del dinero que le habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de la parlamentaria de la bancada de Perú Libre, María Agüero.

Durante un operativo realizado a inicios del mes de noviembre del 2024 también se allanó la casa y las oficinas de la congresista María Agüero, quien es investigada en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, en su condición de congresista, Agüero Gutiérrez “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.