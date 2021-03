Defensa de Rafael López Aliaga no se presentó a audiencia por lavado de activos. | Fuente: Foto: Andina

La defensa del candidato presidencial Rafael López Aliaga no se presentó a una audiencia en el Poder Judicial vinculada a la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el caso conocido como 'Panama Papers'.

Para esta mañana el juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz había programado una audiencia de control de plazos solicitada por el abogado del propio Rafael López Aliaga, en la que el magistrado iba a evaluar si esta investigación estaba todavía dentro del plazo de ley o si ya se debía ordenar su cierre por haberse excedido del plazo.

Sin embargo, el abogado Wilmer Villafuerte, en representación de Rafael López Aliaga, comunicó al juzgado el pasado jueves que no se iba a asistir a la audiencia, aunque no presentó una justificación para su ausencia.

"Con fecha 25 de marzo, la defensa técnica del solicitante Rafael López Aliaga le comunicó vía teléfono que no concurriría a la presente audiencia argumentando que se acogería al apercibimiento en caso de inconcurrencia", se leyó en la sesión.

Luego de dar cuenta de que el abogado defensor no se había presentado a la audiencia, el juez Chávez Tamariz archivó la solicitud e informó que iba a comunicar al Colegio de Abogados sobre la conducta del defensor legal del candidato presidencial.

"No existe escrito alguno que haya detenido esta actividad para evitar el desarrollo de esta audiencia que resulta innecesaria por inconcurrencia. Considero que debe haber una mención con relación a este comportamiento que asume el abogado defensor en el que no participa, no presenta escrito informando de esta situación y que innecesariamente da lugar al desarrollo de esta audiencia", señaló el magistrado.

De acuerdo con lo que se conoce de esta investigación, la hipótesis de la Fiscalía es que Rafael López Aliaga "habría utilizado sociedades offshore en paraísos fiscales para canalizar activos de procedencia sospechosa, a efectos de evitar la identificación de su origen con la ayuda del estudio jurídico Mossack Fonseca & Co.". La investigación preliminar se inició en el 2017 por un plazo de 18 meses que luego se amplió a 36.

