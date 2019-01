Rafael Vela aseguró que no entregarán información sobre acuerdo con Odebrecht

El fiscal Vela se pronunció este martes sobre la decisión de Pedro Chávarry de cesarlo. | Fuente: Andina

El fiscal Rafael Vela aseguró este martes que no entregarán información sobre el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, hasta que la junta de Fiscales Supremos no resuelva el recurso de apelación que plantearán tras la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry de separarlos del equipo especial del caso Lava Jato.

En conferencia de prensa, Vela Barba comentó que el acuerdo negociado con la empresa brasileña no puede ser hecho público de acuerdo a ley, por lo que no lo entregarán al fiscal Marcial Páucar.

"Hemos planteado un recurso de apelación, el fiscal Marcial Paúcar (que reemplaza a José Domingo Pérez) no puede hacer una referencia a un convenio que no le va a ser entregado, sino hasta que sea resuelto por parte de la Junta de Fiscales Supremos el recurso interpuesto conforme a la garantía del re examen constitucional", aseguró.

Entrega de información

Descartó que hayan incurrido en secretismo con las negociaciones del acuerdo de colaboración con Odebrecht y que han dado alcances generales sobre el mismo para informar a la ciudadanía.

"Lo que hemos hecho es transparentar algunas líneas maestras del convenio, buscando evitar cualquier tipo de secretismo en las negociaciones a las que hemos llevado a su finalización", manifestó.

Revisión del acuerdo

Comentó que ahora el fiscal designado en reemplazo de José Domingo Pérez Gómez puede reexaminar todo el acuerdo debido a que aún no fue suscrito por los ejecutivos de Odebrecht.

"Pero no hay que olvidar que una vez firmado el acuerdo tiene que someterse a un control de legalidad judicial, es decir, un juez debe aprobar el control de legalidad. Nosotros pensamos que toda esta maniobra busca que el acuerdo no se llegue a firmar por un lado y luego a controlarse judicialmente ¿Quiénes se benefician con el fracaso y la no firma del acuerdo de colaboración eficaz?", refirió.

Vela Barba agregó que la información entregada por el acuerdo con la empresa brasileña permitió el inicio de 40 investigaciones, por lo que, "si el acuerdo fracasa, estas y otras quedarán comprometidas".