Eliane Karp tiene condición de cónyuge en la extradición por el caso Interoceánica

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que no existe seguridad de que la exprimera dama Eliane Karp pueda comparecer ante la justicia peruana, debido a que la única garantía que se tiene es la entrega de su pasaporte a pedido del Gobierno de Estados Unidos.



"Toda la documentación ya está en poder del Gobierno de E.E. U.U. (...). Estamos preocupados por la situación de la señora Karp, porque contra ella no hay ningún aseguramiento, solo el de su condición de cónyuge en la extradición por la Interoceánica. Allí, se les solicitó y se entregaron sus pasaportes. Es la única garantía que se tiene para que ella no eluda la acción de la justicia y pueda, si el Gobierno de E.E. U.U. no toma alguna previsión, eventualmente viajar", dijo en entrevista para El Comercio.

"No solo en nuestra opinión (Eliane Karp debería ser detenida en E.E. U.U.), sino que es la decisión del sistema de justicia de Perú. En el proceso de extradición presentado a E.E. U.U. contra Karp y Toledo por el caso Ecoteva, también hay una solicitud de arresto provisorio. Está incluido dentro del propio trámite de la extradición (...). Queda en manos de las autoridades norteamericanas hacer una evaluación de la documentación que tienen y evaluar si deben tomar el mismo camino que Toledo en su momento", agregó.

Jueza estadounidense suspendió de forma temporal extradición de Alejandro Toledo

El último jueves 23 de febrero, la jueza estadounidense Laurel Beeler suspendió temporalmenteel proceso de extradición de Alejandro Toledo para que pueda volver a territorio nacional y ser procesado por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos.

La extradicón del exmandatario fue suspendida por un período de siete días o hasta que el Noveno Circuito se pronuncie respecto al habeas corpus presentado por su defensa y que busca anular todo el proceso.