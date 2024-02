Jaime Villanueva asegura que Rafael Vela intentó favorecer a Pedro Castillo en investigación por lavado

El programa 'Punto Final' presentó este domingo un nuevo extracto de lo que Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, aseguró ante la fiscal suprema Delia Espinoza. Según su versión, Rafael Vela intentó favorecer al expresidente Pedro Castillo en una investigación por presunto lavado de activos en el 2021.

Villanueva aseguró que se reunió con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en casa de la congresista Ruth Luque. Esto cuando el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre, derivada del Caso Los Dinámicos del Centro.

El exasesor de Patricia Benavides contactó a Vela y le dijo que tendría esa reunión. Y aunque este le respondió que no podía reunirse con políticos, sí aceptó que Pedro Castillo quede fuera de la investigación.

"Me pidió que le diga a Vladimir Cerrón que se vea la posibilidad de que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales puedan postular para fiscal supremo acreditando los 15 años de experiencia con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como fiscal supremo”, contó Villanueva.

Recién en marzo del 2023, el fiscal Rojas incluyó a Castillo en la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Congresista se pronuncia

La congresista Ruth Luque confirmó a 'Punto Final' que sí se realizó una reunión en su casa con los personajes mencionados por Villanueva en setiembre del 2021.

“Sí hubo una reunión, fue de una manera ágil. Recuerde que Girao fue asesor de mi despacho. No se discutió nada. Simplemente el señor Villanueva quería conocer al señor Cerrón. Desconozco si han tenido una mayor comunicación. Yo no he presenciado ninguna conversación con Vela”, dijo.

En comunicación con “Punto Final”, Vela calificó de "falsas e inexactas" las declaraciones de Villanueva y aseguró que nunca interfirió en el trabajo del fiscal Rojas. Añadió que declarará ante el despacho de Delia Espinoza este 21 de febrero en calidad de agraviado.