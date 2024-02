Zoraida Ávalos negó haber solicitado "no hacer nada" en investigaciones contra Martín Vizcarra: "Jamás lo he pedido"

Judiciales Ávalos: "Jamás he pedido a ningún fiscal que haga o deje de hacer"

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, en diálogo con RPP, rechazó las alusiones que hizo Jaime Villanueva sobre su gestión como titular del Ministerio Público, en su testimonio como testigo del caso 'La fiscal y su cúpula del poder'.

Como se sabe, el referido exasesor de la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides indicó ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que Ávalos Rivera pidió a Rafael Vela "no hacer nada" en una investigación contra Martín Vizcarra, cuando este era presidente de la República.

"Cuando ella fue fiscal de la Nación era muy cercana a Rafael Vela (...) Todo eso cambió cuando salieron las investigaciones contra Vizcarra. Rafael me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz que había sido exministro de Vizcarra, el que dijo de las coimas en Moquegua, que le informó de eso a Zoraida Ávalos y (...) le dijo que trate de no hacer nada", aseguró Villanueva en su declaración.

Además, según su testimonio, Rafael Vela corría el riesgo de ser retirado del equipo especial Lava Jato por Zoraida Ávalos, por lo que habría hablado con el periodista Gustavo Gorriti, quien habría pedido a la entonces fiscal de la Nación "que no lo saque".

Ante ello, Ávalos Rivera explicó la situación aludida por Villanueva y negó alguna "influencia" de Gustavo Gorriti en su gestión.

"Jamás he pedido a ningún fiscal que haga o deje de hacer"

Ávalos Rivera sostuvo que Jaime Villanueva Barrionuevo, en los temas en que la vincula, "no habla de lo que vio, sino que hace referencia a terceros", como los fiscales Pablo Sánchez y Rafael Vela.

En ese sentido, indicó que, efectivamente, Vela Barba acudió a su despacho en el año 2020 para hacerle llegar "unos documentos" sobre los que quería hacerle consultas.

"Me dice: ‘le vamos a hacer llegar unos documentos, porque resulta que el Dr. Juárez Atoche está haciendo unas investigaciones y queremos que usted nos amplíe la competencia’. De lo que él me dice yo entiendo que les corresponde a ellos, pero todavía no me habían presentado documento alguno", indicó en Enfoque de los Sábados.

"Cuando yo leo los documentos, cuando los mandan a través de la secretaría general, me doy con la sorpresa de que el Dr. Vela había trasladado un pedido del Dr. Juárez Atoche que dice que un colaborador eficaz (…) quiere que lo investigue Juárez Atoche y no otro fiscal. En ese momento, la pregunta que viene a mí es: de cuándo acá una persona que ha delinquido dice que quiere que lo investigue un fiscal, no otro", agregó.

Ávalos dio detalles de la reunión que habría sostenido con el fiscal Rafael Vela respecto a un episodio ocurrido en 2020Fuente: Andina

Ávalos Rivera señaló que denegó el pedido para ampliar las competencias de investigación, porque estas estaban "predeterminadas". Sin embargo, negó haber pedido que "no se investigue".

"Me doy cuenta de que lo que ellos quieren es que se les amplíe la competencia (…), pero las competencias son predeterminadas, y eso ya estaba predeterminado que el equipo especial (Lava Jato) solo tenía competencia para investigar casos que venían de Brasil, pero este era un caso que había ocurrido con empresas de acá", explicó.

"Jamás digo que no se investigue, digo que ese caso sí se investigue, pero no le corresponde a Juárez Atoche, sino -por competencia predeterminada, porque ya había una directiva- al Subsistema Anticorrupción. Es ahí donde sale una nota en un diario (…) diciendo que la fiscal de la Nación ‘le quita la competencia’. Yo nunca le quité nada porque nunca la tuvieron, sino no me habrían pedido que se amplíe la competencia. Yo pedí que sí se investigue, pero que vaya al subsistema que le corresponde", resaltó.

En esa línea, Ávalos enfatizó que nunca pidió a los fiscales que tengan alguna actuación direccionada.

"Jamás he pedido a ningún fiscal que haga o deje de hacer. En todo caso, pido que llamen al Dr. Vela para que declare, estoy segura de que lo va a negar porque jamás se lo he pedido", remarcó.

"En mi gestión, no he tenido comunicación con Gustavo Gorriti"

Por otro lado, la exfiscal suprema negó que el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, hubiese tenido alguna "influencia" en su gestión frente al Ministerio Público, o que la hubiera llamado para pedirle que "no saquen" a Rafael Vela del equipo Lava Jato.

"En mi gestión, no tuvo influencia (…) Como yo no tengo competencia para investigar, derivo eso al subsistema anticorrupción y 7 meses después, se hace un operativo aparatoso y el señor Gorriti salió diciendo que yo era la culpable. Yo no he tenido comunicación, en mi gestión, con el señor Gorriti (…) Él nunca me llamó para que yo saque al señor Vela, eso es mentira", enfatizó.

Finalmente, Zoraida Ávalos dijo no estar de acuerdo con una reestructura de todo el sistema de justicia ante los temas que se encuentran actualmente en investigación por el caso que involucra a Patricia Benavides.

"Yo no estoy de acuerdo, porque va a ser lo mismo que pretendió hacer el señor Vizcarra en enero del 2019, cuando pretendía una reorganización del Ministerio Público, y eso va en contra de la autonomía e independencia de la institución. No falla el sistema, fallan algunas personas, así como hay fiscales y jueces que no dan la talla, también has fiscales y jueces que son honestos, idóneos y competentes. Así que no podemos generalizar", puntualizó.