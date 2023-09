Juicio oral contra Ollanta Humala debe acabar a más tardar a inicios del 2024, según Rafael Vela

Judiciales Rafael Vela es el coordinador del Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala ya se encuentra en una etapa avanzada y que debería concluir a fines del presente año o, a más tardar, a principios del próximo. Además, precisó que el caso Metro de Lima nunca se encontró en riesgo.

"No es que el caso haya estado en algún momento en riesgo para nosotros. Es parte de las vicisitudes procesales el confrontar personajes de tan alto, como un presidente constitucional de la República que se tenga que defender y que busque obtener en Brasil lo que no son capaces de obtener en la litigación en el Perú. Eso es parte también del ejercicio del derecho a la defensa", dijo en Ampliación de Noticias.

"El juicio oral está muy avanzado en el caso del señor Humala. El presidente de la Corte Penal Nacional, el doctor César Sahuanay, estima que probablemente el juicio tenga que concluir antes de fin de año. Nosotros somos más conservadores. Pensamos que este juicio está próximo a concluir, pero probablemente termine a principios del próximo año", agregó.

Tipicidad sobre el delito de lavado de dinero no está en cuestionamientos

Odebrecht reconoce los aportes a las campañas, pero había un debate respecto de la claridad de la figura de lavado de activos; ya que, en su momento, aportar a una campaña electoral no era considerado un delito, sino una falta administrativa al no haber sido honestos sobre la proveniencia de los fondos.

"Ese debate ya no existe, ese debate ya se agotó en el caso del señor Humala (...). La Sala Suprema, que es el máximo órgano de justicia del país, ya zanjó esa controversia y ha dicho que los hechos, tal como están postulados, sí son un delito. Lo que hay que determinar es si alcanza la prueba de cargo para destruir la presunción constitucional de inocencia", respondió el fiscal.

"Esos casos están claramente tipificados como lavado de dinero agravado. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado. Ahora estamos ante la expectativa de que las acusaciones finalmente sean discutidas dentro de los juzgamientos y se determine la inocencia o culpabilidad de las personas, que es una valoración ya de la prueba que ha sido incorporada en las etapas previas", añadió.

En adición, indicó que lo declarado el último jueves 7 por Jorge Barata no precisa una prueba documental, ya que se trata de una declaración testimonial. Los documentos que corroboran lo dicho, aseguró, ya se han presentado anteriormente.

"El día de ayer hubo una actuación de una prueba testimonial. La declaración de un testigo no acompaña elementos documentales porque esto ya se produjo durante la etapa de investigación. Estamos ante la etapa de juzgamiento, que es la etapa central del proceso penal, y lo que se busca es, a través de los interrogatorios, esclarecer cualquier tipo de precisión y comunicación y transmisión de información hacia los jueces, que son quienes finalmente van a decidir. Todos los elementos documentales han sido aportados", aseveró.

Keiko Fujimori es imputada por lavado de dinero, no por corrupción de funcionarios

Finalmente, precisó que la imputación contra Keiko Fujimori responde al delito de lavado de dinero y no corrupción de funcionarios, ya que Fuerza Popular no llegó a ser gobierno. No obstante, aclaró que la intención es la misma.

"En el caso de Keiko Fujimori, ellos nunca llegaron a ser gobierno. Pero la intención sigue siendo la misma dentro de la resolución criminal de por qué se les paga dinero clandestino, de procedencia ilícita, a candidatos a la Presidencia de la República. Es por la probabilidad de que gane. Por eso la señora Fujimori está imputada de un cargo de lavado de dinero, no está imputada de un cargo de corrupción de funcionarios propiamente dicho", culminó.