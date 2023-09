Jorge Barata aseguró en audiencia haber aportado a campañas de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, PPK, Alan García y Susana Villarán

Judiciales Se trata de la primera vez que Barata declara ante el Equipo Espcial Lava Jato, dirigido por el fiscal José Domingo Pérez

El exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata declara como testigo en el juicio oral por el caso Metro de Lima. Durante la audiencia, Barata reconoció que entregó sumas de dinero para las campañas electorales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Susana Villarán (no revocatoria).

“Hemos aportado a la campaña del señor Humala, a la campaña de la señora Keiko Fujimori, a la campaña del señor Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña de la no revocatoria de la doctora Villarán”, indicó.

"Me acuerdo del monto de señor Humala, que eran 3 millones; de la señora Fujimori, que era como un millón; de la señora Villarán, tres millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo", agregó.

Se trata de la primera vez que Barata declara ante el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por el fiscal José Domingo Pérez. La sesión es dirigida por la magistrada Nayko Coronado Salazar, titular del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

El exdirectivo de Odebrecht se encuentra conectado desde su país de manera virtual, acompañado de su abogado Carlos Kauffmann. Esto, gracias a una cooperación internacional entre Perú y Brasil.

Detalles del interrogatorio

Ante las preguntas formuladas por el fiscal Domingo Pérez, Barata indicó que llegó a nuestro país en 1997 y comenzó a trabajar desde el 2001 como jefe de Odebrecht en Perú. Posteriormente, en 2012, dejó el cargo y volvió a Brasil en 2016.

El exdirectivo señaló que desde un inicio manejaron contratos importantes como el Metro de Lima. “Llegamos a tener al mismo tiempo 17 contratos, dispersos a lo largo del país”, aseguró.

Dentro de sus funciones estaba "identificar las oportunidades de proyectos, de negocios, identificar a las personas responsables de ejecución de esos proyectos, gestionar la parte financiera, legal, y hacer la interlocución con la matriz en Brasil”.

Barata precisó que algunos funcionarios solicitaban que se pagara por beneficios, como "alfuna facilidad en el proceso de licitación". Además, mencionó que el dinero "lo traían en sobres, lo traían en dólares y nos lo entregaban en nuestra oficina".

"A veces eran políticos que no querían ser identificados como receptores de esos recursos, porque estaban en campañas políticas”, agregó.