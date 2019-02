Richard Concepción Carhuancho durante una diligencia judicial en Lima. | Fuente: Foto: Andina

El juez del Primer Juzgado Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, fue apartado definitivamente de la investigación preparatoria seguida contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los aportes a su campaña en 2011.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró improcedente la nulidad a la recusación contra Concepción Carhuancho presentado por el coordinador del Equipo Especial para el Lava Jato, Rafael Vela.

En la resolución de fecha 12 de febrero, el colegiado indica que "no es razonable que el Ministerio Público solicite la nulidad en dos vías paralelas".

La semana pasada, la Primera Sala de Apelaciones Nacional declaró inadmisible el pedido de recusación contra la Segunda Sala de Apelaciones, que apartó a magistrado del caso Cócteles.

"En un cuaderno de recusación, las partes procesales podrán estar o no de acuerdo con el sentido de la resolución emitida al respecto, pero ello no habilita al disconforme a plantear recusación contra el o los magistrados que resolvieron, porque podría iniciarse así una sucesión abusiva e indiscriminada de recusaciones que no se detendría", se señala en el documento judicial.